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Він був чемпіоном свого покоління: Арум відреагував на рішення Ломаченка завершити кар'єру

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 19:31
Він був чемпіоном свого покоління: Арум відреагував на рішення Ломаченка завершити кар'єру
Василь Ломаченко та Боб Арум
Getty Images

Відомий промоутер та голова Top Rank Боб Арум відреагував на рішення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру, зазначивши, що його не вистачатиме у боксі.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Було честю для всієї команди Top Rank просувати професійну боксерську карʼєру Василя Ломаченка. Він був чемпіоном свого покоління, і нам усім бракуватиме його в боксі", – написав Арум.

Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив.

У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.

Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до тогоінвестував гроші в російську компанію. Також Ломаченко висловлював своє незадоволення митрополитом ПЦУ Епіфанієм.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар’єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".

Василь Ломаченко Боб Арум

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