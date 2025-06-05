Він був чемпіоном свого покоління: Арум відреагував на рішення Ломаченка завершити кар'єру
Відомий промоутер та голова Top Rank Боб Арум відреагував на рішення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру, зазначивши, що його не вистачатиме у боксі.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Було честю для всієї команди Top Rank просувати професійну боксерську карʼєру Василя Ломаченка. Він був чемпіоном свого покоління, і нам усім бракуватиме його в боксі", – написав Арум.
Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив.
У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.
Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.
Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію. Також Ломаченко висловлював своє незадоволення митрополитом ПЦУ Епіфанієм.
Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар’єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".