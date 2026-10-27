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Відомий журналіст назвав термін бою та наступного суперника Ломаченка

Софія Кулай — 27 жовтня 2026, 09:41
Відомий журналіст назвав термін бою та наступного суперника Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank та повернеться на ринг у лютому 2027 року.

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

"Довго спілкувався з Арумом, і він сказав, що Top Rank укладає нову угоду з Ломаченком. Він повернеться в лютому та битиметься з Чарлі Суаресом. Якщо переможе, то, ймовірно, проведе бій за титул із Фостером", – написав Рафаель.

Раніше 38-річному українському боксеру приписували двобій проти переможця зустрічі Емануеля Наваррете проти О'Шакі Фостера. Тріумфатором цієї дуелі став Фостер.

Василь вже розповів про свої чемпіонські цілі, а промоутер Олександр Красюк пояснив, навіщо "Матриця" відновив кар'єру, яку влітку 2026-го закінчив через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Катмен Раc Анбер розповідав про проблеми з рукою у колишнього чемпіона світу з України.

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