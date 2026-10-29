Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Ми укладемо довгострокову угоду: Арум розкрив план повернення Ломаченка

Олексій Мурзак — 29 жовтня 2026, 18:28
Ми укладемо довгострокову угоду: Арум розкрив план повернення Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може повернутися на ринг у лютому поєдинком проти Чарлі Суареса, а також має укласти довгострокову угоду з Top Rank.

Цю інформацію підтвердив промоутер Top Rank Боб Арум, передає Boxing Scene.

"Так, ми укладемо з ним довгострокову угоду", – сказав Арум.

Ломаченко раніше дав зрозуміти, що розглядає можливість поборотися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

План об'єднання титулів передбачає кілька поєдинків. Переможець бою Ломаченко – Суарес, за задумом Арума, має зустрітися з О'Шакі Фостером. Іншу гілку потенційного протистояння складуть переможці бою Ентоні Какаче – Нік Болл та поєдинку за участю Фостера.

Арум зазначив, що домовленості поки не оформлені письмово. Поєдинок за абсолютний титул може відбутися у другій половині наступного року, якщо план вдасться реалізувати.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після чого влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною

Василь Ломаченко Боб Арум

Василь Ломаченко

Не хочу жодних виправдань: Фостер назвав умову для бою з Ломаченком
Я намагався б його відмовити: відомий тренер розкритикував повернення Ломаченка
Відомий журналіст назвав термін бою та наступного суперника Ломаченка
Фостер заявив про бажання провести бій із Ломаченком за титул абсолютного чемпіона світу
Красюк пояснив мотивацію Ломаченка відновити професійну кар'єру

Останні новини