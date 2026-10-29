Ми укладемо довгострокову угоду: Арум розкрив план повернення Ломаченка

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може повернутися на ринг у лютому поєдинком проти Чарлі Суареса, а також має укласти довгострокову угоду з Top Rank.

Цю інформацію підтвердив промоутер Top Rank Боб Арум, передає Boxing Scene.

"Так, ми укладемо з ним довгострокову угоду", – сказав Арум.

Ломаченко раніше дав зрозуміти, що розглядає можливість поборотися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

План об'єднання титулів передбачає кілька поєдинків. Переможець бою Ломаченко – Суарес, за задумом Арума, має зустрітися з О'Шакі Фостером. Іншу гілку потенційного протистояння складуть переможці бою Ентоні Какаче – Нік Болл та поєдинку за участю Фостера.

Арум зазначив, що домовленості поки не оформлені письмово. Поєдинок за абсолютний титул може відбутися у другій половині наступного року, якщо план вдасться реалізувати.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після чого влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною