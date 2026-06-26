Ми знаємо, до чого це призведе: Арум назвав "ракову пухлину" сучасного боксу

Легендарний Боб Арум негативно висловився про діяльність Zuffa Boxing, одним із співзасновників якого є Дейна Вайт.

Його слова передає Boxing News 24/7.

94-річний промоутер вважає, що цей проєкт може стати великою проблемою для боксу. Він пояснив, що саме йому не подобається.

"Дейна Вайт дійсно є "раковою пухлиною" для боксу, адже він приходить і хоче позбутися всіх санкціонуючих органів, а ми знаємо, до чого це призведе. Ми знаємо, що сталося з Вайтом та UFC і як вони заробили величезні гроші, недоплачуючи бійцям. Вони щойно програли судовий позов на суму 350 мільйонів доларів. Незабаром вони програють ще на 400 мільйонів доларів. Якби вони закріпилися в боксі, на мою думку, для боксерів це означало б те саме. Спочатку вони заробляли б гроші, але зрештою опинилися би у злиднях. Я просто вважаю, що Дейна Вайт у підсумку стане "раковою пухлиною" для боксу. Мені не подобається, як він діяв у UFC. Вони недоплачували всім цим бійцям", – сказав Арум.

Зазначимо, що у Zuffa Boxing у кожному дивізіоні може бути тільки один чемпіон. Наразі членами цієї промоутерської компанії є чотири відомі українські боксери: Сергій Богачук, Олександр Гвоздик, Владислав Сіренко та Сергій Дерев'янченко.

Напередодні в організації оголосили про наступний бій останнього. Він розділить ринг з американцем 26 липня.