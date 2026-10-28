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Легендарний промоутер впевнено спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 28 жовтня 2026, 12:29
Легендарний промоутер впевнено спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі
Боб Арум
Getty Images

Боб Арум вважає Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) фаворитом у протистоянні з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Про це повідомляє Boxing News.

"Я вважаю, що Ф'юрі – набагато кращий боксер, ніж Джошуа. І, на мою думку, на цьому етапі у нього більше залишилося, ніж у Джошуа. Тому я очікую, що Тайсон нокаутує його", – сказав Арум.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Філіп Хргович. Чемпіон світу фаворитом також вважає "Циганського короля".

Нагадаємо, що Ф'юрі після цього поєдинку хоче провести трилогію з Усиком. Британець заявляв, що протистояння із Джошуа для нього лише бій для розігріву.

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