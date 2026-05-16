Можливо, йому потрібні гроші: Арум – про повернення Ломаченка на ринг

Відомий американський промоутер Боб Арум відреагував на можливе відновлення кар'єри Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Про це 94-річний засновник компанії Top Rank сказав FightHype.

Арум вважає, що Ломаченко міг прийняти таке рішення через фінансові труднощі або просто занудьгував за великим боксом.

"Ну, я не знаю, яка в нього фінансова ситуація. Він заробив багато грошей з нами, але, знаєте, він живе в Україні, а там зараз багато проблем – можливо, йому потрібні гроші. Або, можливо, він просто хоче вирватися з дому. Але Лома уособлює найкраще, що може запропонувати бокс. Тож я бажаю йому всього найкращого, тому що він був для нас великим воїном і справді втілює все найкраще в боксі", – сказав Арум.

Наразі Арум не може прогнозувати перспективи Ломаченка, якому 17 лютого виповнилося 38 років.

"Ну, я не знаю, чи втратив щось Ломаченко за ці два роки на пенсії. Тож з мого боку було б неправильно будувати гіпотези про те, як він виступить проти усіх цих молодих хлопців. Нам доведеться просто почекати і побачити", – додав Арум.

Раніше відомий інсайдер видання The Ring Magazine Майк Коппінджер анонсував повернення колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка восени цього року.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс IBF в легкій вазі.