Магучіх спробує взяти реванш в Оліслагерс, Дюплантіс мітить у черговий рекорд: чого чекати від ЧС-2026

У польському місті Торунь з 20 по 22 березня відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.

Якщо світова першість на відкритому повітрі дебютувала ще у 1976 році, то світова першість у приміщенні з'явилася лише у 1985-му. Тепер на черзі 22-й в історії World Athletics Indoor Championships.

Розповідаємо про цікаві факти з історії турніру, сучасні тенденції, очікування від українських атлетів, потенційні світові рекорди, а також про велику кількість зірок, які не доїхали до Польщі.

Хто представить Україну на ЧС-2025

Україна буде представлена на першості п'ятьма спортсменами: двома – у жіночій програмі та трьома – у чоловічій.

Склад збірної України:

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

Юлія Левченко (стрибки у висоту)

Олег Дорощук (стрибки у висоту)

Олег Кукота (60 м з бар'єрами)

Дмитро Багинський (60 м з бар'єрами)

Кукота та Багинський – дебютанти збірної на чемпіонатах світу в приміщенні. Навряд чи молоді бар'єристи одразу втрутяться в боротьбу за медалі, але сам факт їхньої участі вже є досягненням: уперше з 2016 року Україна матиме представництво в цій дисципліні.

Натомість від сектору стрибків у висоту очікування традиційно високі. Магучіх і Левченко вже не перший рік залишаються справжніми "королевами висоти".

Конкуренція, щоправда, буде максимально серйозною: Нікола Оліслагерс, Марія Жодзік, Елеанор Паттерсон, а також молода Ангеліна Топич, яка нещодавно вперше в кар'єрі підкорила планку 2 метри.

І саме тому потенційна медаль буде ще ціннішою.

У Глазго-2024 та Нанкіні-2025 Оліслагерс здобувала "золото", тоді як у 2022-му перемагала Магучіх. Їхні дуелі – це завжди напруга, драма і видовищність найвищого рівня. Втім, не варто забувати й про "акторок другого плану", які здатні несподівано втрутитися в боротьбу за подіум. Це було доведено на вересневому ЧС у Токіо.

Олег Дорощук тим часом уже заявив про себе на повний голос. Минулого року на чемпіонаті Європи в приміщенні він здобув "золото" з особистим рекордом – 2,34 м. Якщо орієнтуватися на результати останніх світових першостей, така висота майже гарантовано означає щонайменше "срібло". Бажаємо Олегу повторити свій подвиг Апелдорна.

Тож підстав для обережного оптимізму більш ніж достатньо. Залишається лише стежити – і тримати кулаки за українських атлетів та їхній черговий "політ" до медалей.

Зірки, за якими варто стежити

Швед Арман Дюплантіс і британка Кілі Ходжкінсон прибули до північно-центральної Польщі у чудовому настрої – обидва вже цього сезону встигли оновити світові рекорди.

Для Дюплантіса це вже майже рутина – представник Швеції 15 разів переписував історію світових рекордів. А от прорив Ходжкінсон справді вражає: їй підкорився рекорд на дистанції 800 м у приміщенні, який тримався 24 роки.

У чоловічому бігу на 60 метрів чинний чемпіон Джеремая Азу з Великої Британії зіткнеться з серйозною конкуренцією з боку срібного призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу на 100 м – Кішане Томпсона.

Ямайці досі не вигравали "золото" чемпіонатів світу в приміщенні на цій дистанції, але Томпсон матиме потужну підтримку: Аккім Блейк (бронзовий призер ЧС-2024 у приміщенні на 60 м) та Браян Левелл (бронзовий призер ЧС на 200 м).

Не варто списувати й американця Трейвона Бромелла – чемпіона світу-2016 на 60 м і дворазового бронзового призера ЧС на 100 м. Поруч із ним – співвітчизник Джордан Ентоні, чинний чемпіон США, який здатен приємно здивувати.

Окрім Дюплантіса та Азу, свої титули захищатимуть ще десять чемпіонів Нанкіна-2025. Серед них – Ву Сангхьок (стрибки у висоту), Маттіа Фурлані (стрибки в довжину), Енді Діас Ернандес (потрійний стрибок) і Том Волш (ядро) у чоловіків, а також Фревейні Хайлу (3000 м), Девінн Чарльтон (60 м з/б), Нікола Оліслагерс (стрибки у висоту), Марі-Жюлі Боннін (стрибки з жердиною), Леяніс Перес Ернандес (потрійний стрибок) та Сара Міттон (ядро) у жінок.

Головними опонентами Армана Дюплантіса залишаються грек Еммануїл Караліс і норвежець Сондре Гуттормсен. Караліс демонструє стабільність і вже доходить до позначки 6,20 м.

An incredible SIX athletes have cleared 6.00m in the pole vault so far this season (three did in 2025):



🇬🇷 Emmanouil Karalis (6.17m)

🇸🇪 Mondo Duplantis (6.06m)

🇳🇴 Sondre Guttormsen (6.06m)

🇧🇾 Matvei Volkov (6.01m)

🇺🇸 Zach Bradford (6.01m)

🇦🇺 Kurtis Marschall (6.00m) pic.twitter.com/crrwgWi9af — AW (@AthleticsWeekly) March 7, 2026

Грек не раз нав'язував боротьбу шведу на великих стартах. Гуттормсен менш стабільний, зате здатен здивувати. Втім, щоб перемогти Мондо, обом потрібно не просто стрибнути на максимум – а сподіватися й на його помилки, що майже нереально. Тим більше, саме в Торуні в далекому 2021-му Арман вперше встановив світовий рекорд.

У забігу на 3000 м окрема увага – до Джоша Керра. Британець, чемпіон світу-2023 на 1500 м і срібний призер Олімпіади-2024, повертається після травми, отриманої восени. Пауза тривала майже три місяці – і тепер цікаво, в яких кондиціях він підійде до турніру.

Його суперники – добре знайомі: Коул Хукер і Яред Нугусе, також медалісти Олімпійських ігор у Парижі на дистанції 1500 м. Це протистояння обіцяє стати одним із найяскравіших у біговій програмі.

Хто не виступить

Позмагатися з тріо Керр – Хукер – Нугусе міг би Якоб Інгебрігтсен. Проте до сімейної драми додалася реабілітація після операції на ахілловому сухожиллі – норвежець поки не готовий до стартів.

Зірка спринту Ноа Лайлз також не поповнить свою колекцію – американець пропустить турнір через… весілля.

Значно прикріша ситуація з Карстеном Вархольмом. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 і срібний призер Парижа-2024 у бігу на 400 м з бар'єрами не виступить з простої причини – цю дисципліну прибрали з програми чемпіонату світу в приміщенні.

Загалом США можуть недорахуватися медалей у бігових видах. Сідні Маклафлін-Леврон пропускає сезон через вагітність, а скандальна Ша'Каррі Річардсон вирішила зосередитися на підготовці до літнього сезону після серії позазмагальних скандалів.

Також через вагітність не виступить Беатріс Чебет – олімпійська чемпіонка на 5 та 10 км та одна з найсильніших стаєрок сучасності. В Токіо вона забрала золоті медалі в цих дисциплінах.

Серед інших помітних втрат – венесуелка Юлімар Рохас, світова рекордсменка у потрійному стрибку, яка продовжує відновлення після травми, а також італійський спринтер Марселл Джейкобс, який пропускає зимову частину сезону через проблеми з фізичною формою.

Коротка історія чемпіонатів світу в приміщенні

Вперше турнір відбувся у 1985 році. Відтоді він проводився раз на два роки. Щоправда, після 2003-го календар зазнав коригування: наступний чемпіонат відбувся вже через 12 місяців, а надалі турнір стабільно проводиться у парні роки.

Єдиним винятком став 2020-й.

Так, світ настільки стрімко змінюється і несеться в прірву, що навіть пандемія COVID-19 уже не сприймається як щось, що несло апокаліпсис. Проте саме через неї чемпіонат було скасовано.

Точніше – перенесено. Столиця Сербії, Белград, прийняла турнір майже у ті самі дати, але на два роки пізніше – у 2022-му.

На перших чотирьох чемпіонатах кількість учасників не перевищувала сотню країн. Сьогодні ж ця цифра сягає під 150. Абсолютний рекорд був встановлений у 2012 році в Стамбулі – тоді змагалися представники 171 країни.

Причини очевидні:

здобуття незалежності багатьма державами Європи

стрімкий розвиток легкої атлетики в Азії та Африці

Кількість дисциплін за ці роки змінилася незначно. У Парижі-1985 було розіграно 24 комплекти нагород, нині – на три більше.

Kujawsko-Pomorska Arena Toruń. Тут пройде ЧС-2026

Поступово до програми додали:

естафети 4×400 м серед чоловіків і жінок

потрійний стрибок у жінок

чоловіче семиборство

жіноче п'ятиборство

стрибки з жердиною у жінок

Водночас деякі дисципліни зникли. Зокрема:

спортивна ходьба

комбінована естафета 1600 м

біг на 400 м з бар'єрами

біг на 200 м

Останній випадок має навіть дещо курйозне пояснення: круті повороти на критих доріжках створювали серйозну перевагу для спортсменів на зовнішніх доріжках. Ті ж, хто опинявся всередині, фактично втрачали шанси на перемогу.

Успіхи українських атлетів

Ще за часів СРСР українські легкоатлети регулярно заявляли про себе на найвищому рівні. Особливе місце в історії турніру посідає Сергій Бубка – один із найуспішніших спортсменів в історії стрибків із жердиною та все ще герой України.

У його активі чотири золоті медалі – 1985, 1987, 1991 років та 1995-го, вже під синьо-жовтим прапором України.

Цікаво, що на першому ж чемпіонаті в Парижі бронзову нагороду здобув і його брат – Василь Бубка.

Там само, у 1985 році, бронзу у штовханні ядра виграла уродженка Нововолинська Нуну Абашидзе. Згодом вона емігрувала до Канади, де продовжила спортивну кар'єру, хоча й уже на менш престижному рівні.

Загалом за всю історію чемпіонатів світу в приміщенні українські спортсмени здобули 38 медалей (10 – 16 – 12), що дозволяє посідати доволі високі позиції в історичному рейтингу.

Найуспішнішим став 1993 рік – тоді вдалося вибороти одне "золото" та чотири "бронзи". Особливо відзначилася Інесса Кравець: перемога в потрійному стрибку та третє місце у стрибках у довжину.

Інесса – справжня легенда. У 2003 році вона здобуде "срібло" у стрибках у довжину – у 37 років! І це через рік після завершення дворічної дискваліфікації за допінг. Камбек, який і досі вражає.

Решту медалей тоді принесли Інга Бабакова (стрибки у висоту), Жанна Тарнапольська (60 м з бар'єрами), а серед чоловіків на п'єдестал піднявся Олександр Багач (штовхання ядра).

Взагалі чоловіче штовхання ядра було справжньою візитівкою України у 1990-х. У 1997 році Багач став срібним призером, поступившись лише Юрію Білоногу. Того ж року у жіночих змаганнях перемогла Віта Павлиш.

Ще через два роки Білоног додав до своєї колекції "бронзу", а Багач нарешті здобув "золото". Це дозволило йому стати першим українським атлетом, який зібрав повний комплект нагород чемпіонатів світу в приміщенні. Згодом, у 2003 році, до нього приєдналася й Інесса Кравець.

Близькою до такого досягнення була й Інга Бабакова. Втім, з огляду на конкуренцію з боку Стефки Костадінової, Хайке Хенкель, а згодом і Кайси Бергквіст, її дві срібні та одна бронзова медалі виглядають більш ніж солідно.

Окремо варто згадати фурор Наталії Добринської у Стамбулі-2012. Українка в п'ятиборстві набрала 5013 очок і стала першою в історії, хто подолав позначку в 5000. Це було не просто "золото", а ще й світовий рекорд.

Її досягнення протрималося без шести днів 11 років. Символічно, що Адріанна Сулек (5014) та Нафі Тіам (5055) перевершили цей результат також у Стамбулі. Щоправда, це сталося на чемпіонаті Європи в приміщенні, тож олімпійська чемпіонка Пекіна й досі утримує рекорд чемпіонатів світу.

Бельгійка пропустить першість, а ось Сулек, яка нині виступає під прізвищем Сулек-Шуберт, матиме підтримку домашньої публіки. Втім, головною фавориткою виглядає чинна чемпіонка Анна Голл – її особистий рекорд становить 5004 очки.

Розклад чемпіонату світу 2026 у приміщенні

Світова першість відбудеться на арені "Kujawsko-Pomorska Arena Toruń" у місті Торунь. Змагання триватимуть з 20 по 22 березня.

Чемпіон підготував розклад подій чемпіонату світу.

Де дивитися онлайн чемпіонат світу 2026 з легкої атлетики

В Україні першість транслюватимуть платформи Суспільного: телеканал Суспільне спорт, сайт і регіональні канали. Також трансляції наживо будуть доступні на телеканалах Євроспорт.

Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.