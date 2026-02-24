Конкурентка Магучіх вперше за кар'єру підкорила гросмейстерську висоту

На змаганнях "TIPOS Banskobystrická latka" у словацькому місті Банська Бистриця у жіночих стрибках у висоту тріумфувала сербка Ангеліна Топич. Вона вперше за кар'єру подолала 2 метри.

Про це повідомляє Telegraf.rs. Це є її особистий та національний рекорд.

20-річна атлетка без проблем долала висоту 1,85 м, 1,90 м та 1,94 м. На висоті 1 м і 98 сантиметрів вона підтвердила перемогу та готувалася до рекордної висоти.

Спочатку вона хотіла долати 2,02 м, але зрештою зупинила вибір на позначці 2 м, яку підкорила з другої спроби.

Jr. World Champ and Sr. Worlds Bronze Angelina Topic after 2 yrss of wait finally betters her PB for a new Serbian Record of 2.00m in front of a superb crowd at Tipos Banskobystrická latka, Slovakia. #2 on 2026 World leading list behind Mahuchikh 2.03m. Special talent! pic.twitter.com/TqNpFFAGS1 — Prithvi (@Eighty7_Fifty8) February 24, 2026

Найкращий показник сезону-2026 належить Ярославі Магучіх.

Друге місце посіла Ламара Дістан з Ямайки з результатом 1,96 м. Третє місце посіла шведка Екман, яка також покращила свій особистий рекорд до 1,96 м.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходив у вересні минулого року в Токіо, Ангеліна розділила "бронзу" з Ярославою Магучіх. Стрибунки підкорили висоту 1,97 м

Два тижні тому Топич виграла турнір у рідному Белграді. Ірина Геращенко там посіла третє місце.