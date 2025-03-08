Дорощук здобув перше в історії України золото у чоловічих стрибках у висоту на ЧЄ в приміщенні

Сьогодні, 8 березня, відбувся фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків, де золоту медаль виграв український стрибун Олег Дорощук, який взяв висоту в 2,34 метри.

Це перше в історії України золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Також Олег оновив свій особистий рекорд. Попередній був 2,32.

Водночас його земляк Дмитро Нікітін став 5-м з результатом 2,26 метри.

Срібло виборов представник Чехії Ян Штефела, який стрибнув на 2,29 метри. Бронза в активі італійця Маттео Сіолі, результат якого склав також 2,29.

Як відомо, у кваліфікації атлети подолали планку у 2,23 метра, а ось Вадим Кравчук до фіналу пробитись не зміг.

Дорощук уперше в карʼєрі вийшов у фінал ЧЄ з легкої атлетики у приміщенні. Водночас Нікітін вдруге в карʼєрі боровся за нагороди європейської першості у приміщенні. У 2021 році він також став 5-м із результатом 2,23 м.

Нагадаємо, вчора до фіналу стрибків у висоту серед жінок пробилась Ярослава Магучіх, провівши найкоротшу кваліфікацію в кар'єрі.