Олімпійську чемпіонку Парижа-2024 заарештували за перевищення швидкості

Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон була заарештована в США за "небезпечне перевищення швидкості" та агресивну поведінку на дорозі.

Про це повідомляє BBC.

25-річну спортсменку доставили до в'язниці округу Оріндж (штат Флорида) у четвер о 19:39 за місцевим часом. Їй висунули звинувачення у небезпечному водінні на швидкості понад 100 миль/год. За словами представника шерифа, Річардсон рухалася зі швидкістю 104 милі/год (близько 167 км/год).

Окрім перевищення ліміту, вона не дотримувалася дистанції та різко перетинала смуги руху, обганяючи інших водіїв.

Суму застави для зірки легкої атлетики встановили у розмірі 500 доларів.

Зауважимо, що Річардсон завоювала золото та срібло Олімпіади-2024 – в естафеті 4х100 та у бігу на 100 метрів відповідно. Також у цих видах програми вона завоювала два золота на чемпіонаті світу 2023 року.

Нагадаємо, раніше Ша'Каррі заарештували за напад на свого бойфренда, бігуна Крістіана Коулмена.