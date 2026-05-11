Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Я втратила 12 кілограмів: конкурентка Магучіх зізналася в розладі харчової поведінки

Руслан Травкін — 11 травня 2026, 04:58
Я втратила 12 кілограмів: конкурентка Магучіх зізналася в розладі харчової поведінки
Енгла Нільссон
Instagram

20-річна шведська стрибунка у висоту Енгла Нільссон пояснила, чому цього сезону вона виступила на змаганнях у приміщенні значно гірше, ніж торік, а потім взагалі пропускала турніри.

За її словами в подкасті Track and talk, вона страждала від розладу харчової поведінки. Її цитує Expressen.se.

"Просто я страждала від якогось розладу харчової поведінки, через який я втратила приблизно дванадцять кілограмів, що є надзвичайно великою кількістю для вже досить стрункого тіла".

Вона зізналася, що їй допомогла робота зі спортивним психологом.

"Треба наважитися звернутися за допомогою. Я намагалася впоратися з цим сама, але не вийшло. Але коли я отримала допомогу, мені дуже швидко стало краще".
Читайте також :
Віруюча Оліслагерс, рекордсменка Великої Британії та дочка зірки НФЛ: чим відомі суперниці Магучіх і Левченко

Нільссон каже, що сьогодні вона повернулася до здоровішої ваги, тренується та має мету змагатися протягом сезону на свіжому повітрі. Вона хоче потрапити на чемпіонат Європи в Бірмінгемі, але водночас каже, що хоче змагатися без того ж тиску, який відчувала минулого року.

Шведська спортсменка стала сенсацією на ЧЄ-2025 у приміщені, коли виборола бронзу з результатом 1 м 92 см. Її обійшли лише Ярослава Магучіх (1 м 99 см) і сербка Ангеліна Топич (1 м 95 см). 

Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

Легка атлетика

Магучіх стала обличчям для нової колекції одягу всесвітньо відомого бренду
Левченко назвала найскладніший момент у кар’єрі
World Athletics відхилила рекомендацію МОК про зняття санкцій з Білорусі
Ділиться теплом з фанатами: Магучіх показала, як провела вихідний на природі
Легкоатлетку, що стала зіркою OnlyFans, дискваліфікували на 20 місяців

Останні новини