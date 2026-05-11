Я втратила 12 кілограмів: конкурентка Магучіх зізналася в розладі харчової поведінки

20-річна шведська стрибунка у висоту Енгла Нільссон пояснила, чому цього сезону вона виступила на змаганнях у приміщенні значно гірше, ніж торік, а потім взагалі пропускала турніри.

За її словами в подкасті Track and talk, вона страждала від розладу харчової поведінки. Її цитує Expressen.se.

"Просто я страждала від якогось розладу харчової поведінки, через який я втратила приблизно дванадцять кілограмів, що є надзвичайно великою кількістю для вже досить стрункого тіла".

Вона зізналася, що їй допомогла робота зі спортивним психологом.

" Треба наважитися звернутися за допомогою. Я намагалася впоратися з цим сама, але не вийшло. Але коли я отримала допомогу, мені дуже швидко стало краще".

Нільссон каже, що сьогодні вона повернулася до здоровішої ваги, тренується та має мету змагатися протягом сезону на свіжому повітрі. Вона хоче потрапити на чемпіонат Європи в Бірмінгемі, але водночас каже, що хоче змагатися без того ж тиску, який відчувала минулого року.

Шведська спортсменка стала сенсацією на ЧЄ-2025 у приміщені, коли виборола бронзу з результатом 1 м 92 см. Її обійшли лише Ярослава Магучіх (1 м 99 см) і сербка Ангеліна Топич (1 м 95 см).