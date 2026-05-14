Магучіх порадувала фанатів стильними кадрами на березі океану

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знову привернула увагу своїх підписників новою атмосферною фотосесією у соцмережах.

На нових світлинах спортсменка позує на березі океану у спортивному образі та кепці Red Bull. Фото швидко набрали тисячі вподобайок та коментарів від фанатів, які відзначили стиль і харизму української чемпіонки.

У підписі до публікації Магучіх залишила коротке мотиваційне послання англійською мовою.

"Новий понеділок. Ті ж цілі. Вищі стандарти", – написала спортсменка.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Раніше Магучіх стала обличчям нової колекції всесвітньо відомого бренду.