Лише три місяці після пологів: Бех-Романчук підірвала мережу сміливою фотосесією
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка лише три місяці тому стала мамою, знову привернула увагу своїх підписників новою фотосесією.
У своєму Instagram спортсменка опублікувала серію атмосферних кадрів на рожевому тлі. На фото Марина позує у гіпюрових колготках, прикриваючи груди великим букетом бузку.
Образ доповнили перлове намисто, сережки та зібране у пучок волосся, що створило водночас ніжну та доволі провокативну атмосферу фотосету.
Публікація миттєво викликала хвилю реакцій у соцмережах. Фанати активно засипали спортсменку компліментами, відзначаючи її форму та стиль після народження дитини.
Нагадаємо, Марина та Михайло стали батьками 13 лютого цього року, і відтоді активно діляться теплими моментами свого сімейного життя.
Напередодні зіркова спортивна пара поділилася милими знімками з хрещення донечки.