Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Верховна Рада не підтримала позбавлення Бубки та Клочкової державних нагород

Сергій Шаховець — 10 березня 2026, 15:07
Верховна Рада не підтримала позбавлення Бубки та Клочкової державних нагород
Сергій Бубка
НОК України

Верховна Рада України не підтримала пропозицію щодо позбавлення державних нагород Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Результати голосувань були оприлюднені на офіційному сайті парламенту.

Відповідний запит до Президента України щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової подала народна депутатка Оксана Савчук.

Її пропозицію підтримали 112 народних обранців, "проти" проголосували 5 депутатів, а 7 – утрималися. Для прийняття постанови потрібно було набрати 226 голосів.

Раніше президент України Володимир Зеленський позбавив низку колишніх українських спортсменів державних стипендій. До переліку потрапили Сергій Бубка та Яна Клочкова.

Нещодавно скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України. На сайті Кабінету Міністрів, спортсмен зареєстрував електронну петицію з пропозицією запровадити санкції проти колишнього президента НОК.

Верховна Рада Сергій Бубка Яна Клочкова

Верховна Рада

Людина справді підігрує Росії, – Гераскевич з трибуни Верховної Ради закликав позбавити Бубку звання Героя України
Гераскевич виступить у Верховній Раді після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2026 рік: скільки виділили на спорт
Помилився: Беленюк неочікувано змінив свою думку щодо скандального закону про НАБУ та САП
Марта Костюк: У 13 років виступала у Верховній Раді, у 14 – виграла юніорський Australian Open та відмовилася їздити до Росії

Останні новини