У Торуні почав, у Токіо поки що завершив: де і коли Дюплантіс встановлював світові рекорди
Сьогодні, 10 листопада, зірка легкої атлетики Арман Дюплантіс святкує 26-річчя.
Швед – справжній домінатор у стрибках із жердиною. Його колекція нагород це підтверджує: два золота Олімпійських ігор, три титули чемпіона світу на відкритому повітрі, ще три – у приміщенні, перемоги на чемпіонатах Європи, тріумфи в престижних серіях і десятки нагород у різних номінаціях.
Та що там медалі – 14 світових рекордів! І, здається, меж його можливостям просто не існує.
"Чемпіон" вирішив пригадати, де і коли "Народжений літати" вписував своє ім'я поруч із позначкою WR.
8 лютого 2020 року. Торунь, Польща. 6,17 м
"Я мріяв про це з трьох років, коли вперше взяв жердину до рук", – зізнався 20-річний Арман після тріумфального виступу на Copernicus Cup.
15 лютого 2020 року. Глазго, Шотландія. 6,18 м
На турнірі Muller Indoor Grand Prix Мондо взяв нову висоту з першої спроби.
"Це були чудові змагання. Глядачі давали мені стільки енергії та додаткових сил", – сказав Дюплантіс.
7 березня 2022 року. Белград, Сербія. 6,19 м
20 березня 2022 року. Белград, Сербія. 6,20 м
Після двох поспіль рекордів узимку 2020-го настала дворічна пауза. Пандемія COVID-19 зупинила світ у всіх напрчмках: тренування були обмежені, змагання переносилися.
Але у березні 2022-го Мондо повернувся – і як! Обидва рекорди встановив у столиці Сербії: спочатку на турнірі Belgrade Indoor Meeting, а згодом – на чемпіонаті світу в приміщенні.
24 липня 2022 року. Юджин, США. 6,21 м
У Юджині Арман забрав золото світової першості на відкритому повітрі й установив третій світовий рекорд за п'ять місяців. Неймовірний сезон.
25 лютого 2023 року. Клермон-Ферран, Франція. 6,22 м
На зустрічі All Star Perche, у присутності свого кумира Рено Лавіллені, Дюплантіс підкорив ще один сантиметр.
Екс-рекордсмен аплодував стоячи – і з гордістю дивився, як нова ера остаточно належить Мондо.
17 вересня 2023 року. Юджин, США. 6,23 м
Після кількох спроб на попередніх турнірах у Будапешті та Брюсселі – нарешті успіх. Там, де він уже творив історію, у Юджині, Арман знову перевершив самого себе.
24 квітня 2024 року. Сямень, Китай. 6,24 м
Європа, Америка... Тепер – Азія.
На арені Xiamen Egret Stadium у Сямені під час етапу Діамантової ліги глядачі були в захваті – 6,24 м підкорено!
5 серпня 2024 року. Сен-Дені, Франція. 6,25 м
Олімпійські ігри – особливе місце для рекордів.
Після "золотої" висоти 6,10 м Арман підіймає планку на 6,25. Спроба №1 – невдача. Спроба №2 – знову ні. Спроба №3 – розбіг, стрибок, і… овації! Обійми, посмішка, святкування в стилі Юсуфа Дікеча.
Рекорд оновлено вдруге за рік.
26 серпня 2024 року. Хожув, Польща. 6,26 м
Черговий етап Діамантової ліги. Три впевнені стрибки – перемога забезпечена. Але Мондо не зупиняється: піднімає планку на 6,26.
Перший стрибок – промах. Другий – історія! Рука торкається планки... але вона встояла. Десятий світовий рекорд у кар'єрі.
28 лютого 2025 року. Клермон-Ферран, Франція. 6,27 м
Новий сезон – новий рекорд. Клермон-Ферран стає для нього особливим: тут він творить магію вдруге. Таке також було в Белграді та Юджині.
15 червня 2025 року. Стокгольм, Швеція. 6,28 м
Народжений у Луїзіані, але душею – швед. Саме тут, у Стокгольмі, де він оселився після університету, Дюплантіс вирішив подарувати глядачам ще один момент щастя.
На легендарному BAUHAUS-galan, що проводиться з 1966 року, Мондо знову "злетів вище неба".
12 серпня 2025 року. Будапешт, Угорщина. 6,29 м
Меморіал Іштвана Дьюлая – одне з головних літніх шоу у світі легкої атлетики. І Дюплантіс знову у центрі уваги.
Ще один сантиметр угору – ще один крок до легендарності.
15 вересня 2025 року. Токіо, Японія. 6,30 м
Останній, станом на зараз, світовий рекорд. Рутинно, легко, впевнено. Інші учасники навіть не наблизилися.
Сергій Бубка встановив свій останній рекорд у 30 років. Арману – лише 26. Якщо він і далі триматиме темп у 2–3 рекорди на рік, то планка 6,40 м уже не здається фантастикою.
А поки що – просто насолоджуймося. Бо ми живемо в епоху, коли людина справді народжена літати.