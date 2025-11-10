У Торуні почав, у Токіо поки що завершив: де і коли Дюплантіс встановлював світові рекорди

Сьогодні, 10 листопада, зірка легкої атлетики Арман Дюплантіс святкує 26-річчя.

Швед – справжній домінатор у стрибках із жердиною. Його колекція нагород це підтверджує: два золота Олімпійських ігор, три титули чемпіона світу на відкритому повітрі, ще три – у приміщенні, перемоги на чемпіонатах Європи, тріумфи в престижних серіях і десятки нагород у різних номінаціях.

Та що там медалі – 14 світових рекордів! І, здається, меж його можливостям просто не існує.

"Чемпіон" вирішив пригадати, де і коли "Народжений літати" вписував своє ім'я поруч із позначкою WR.

8 лютого 2020 року. Торунь, Польща. 6,17 м

"Я мріяв про це з трьох років, коли вперше взяв жердину до рук", – зізнався 20-річний Арман після тріумфального виступу на Copernicus Cup.

15 лютого 2020 року. Глазго, Шотландія. 6,18 м

На турнірі Muller Indoor Grand Prix Мондо взяв нову висоту з першої спроби.

"Це були чудові змагання. Глядачі давали мені стільки енергії та додаткових сил", – сказав Дюплантіс.

Mondo Duplantis did it again!



He broke his own world record in the pole vault, less than a week after breaking it the first time. See the Indoor Grand Prix in Glasgow tonight at 10P ET on the @OlympicChannel. pic.twitter.com/M3Nxgu2SbE — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 15, 2020

7 березня 2022 року. Белград, Сербія. 6,19 м

20 березня 2022 року. Белград, Сербія. 6,20 м

Після двох поспіль рекордів узимку 2020-го настала дворічна пауза. Пандемія COVID-19 зупинила світ у всіх напрчмках: тренування були обмежені, змагання переносилися.

Але у березні 2022-го Мондо повернувся – і як! Обидва рекорди встановив у столиці Сербії: спочатку на турнірі Belgrade Indoor Meeting, а згодом – на чемпіонаті світу в приміщенні.

👏Olympic champion Mondo Duplantis again broke his own pole vault world record, clearing 6.20 metres at the #WorldIndoorChamps in Belgrade



🇸🇪The 22-year-old had promised "something higher" at the event and set the new mark at his 3rd & final attempt@mondohoss600 @EmbChina_RS pic.twitter.com/9PMskx4OBo — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) March 21, 2022

24 липня 2022 року. Юджин, США. 6,21 м

У Юджині Арман забрав золото світової першості на відкритому повітрі й установив третій світовий рекорд за п'ять місяців. Неймовірний сезон.

25 лютого 2023 року. Клермон-Ферран, Франція. 6,22 м

На зустрічі All Star Perche, у присутності свого кумира Рено Лавіллені, Дюплантіс підкорив ще один сантиметр.

Екс-рекордсмен аплодував стоячи – і з гордістю дивився, як нова ера остаточно належить Мондо.

17 вересня 2023 року. Юджин, США. 6,23 м

Після кількох спроб на попередніх турнірах у Будапешті та Брюсселі – нарешті успіх. Там, де він уже творив історію, у Юджині, Арман знову перевершив самого себе.

🏅¡𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎!



✈️ Duplantis se eleva hasta el cielo y marca un 6.23 en salto de pértiga. #DiamondLeague pic.twitter.com/B9GE8DG9lz — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) September 18, 2023

24 квітня 2024 року. Сямень, Китай. 6,24 м

Європа, Америка... Тепер – Азія.

На арені Xiamen Egret Stadium у Сямені під час етапу Діамантової ліги глядачі були в захваті – 6,24 м підкорено!

5 серпня 2024 року. Сен-Дені, Франція. 6,25 м

Олімпійські ігри – особливе місце для рекордів.

Після "золотої" висоти 6,10 м Арман підіймає планку на 6,25. Спроба №1 – невдача. Спроба №2 – знову ні. Спроба №3 – розбіг, стрибок, і… овації! Обійми, посмішка, святкування в стилі Юсуфа Дікеча.

Рекорд оновлено вдруге за рік.

Dünya rekortmeni Duplantis'den Yusuf Dikeç paylaşımı:



"My man." pic.twitter.com/umxIkdzTzm — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 9, 2024

26 серпня 2024 року. Хожув, Польща. 6,26 м

Черговий етап Діамантової ліги. Три впевнені стрибки – перемога забезпечена. Але Мондо не зупиняється: піднімає планку на 6,26.

Перший стрибок – промах. Другий – історія! Рука торкається планки... але вона встояла. Десятий світовий рекорд у кар'єрі.

28 лютого 2025 року. Клермон-Ферран, Франція. 6,27 м

Новий сезон – новий рекорд. Клермон-Ферран стає для нього особливим: тут він творить магію вдруге. Таке також було в Белграді та Юджині.

6.27 metre.



👽 Mondo Duplantis, 11. kez dünya rekoru kırdı. pic.twitter.com/eIiao6Kcoo — Socrates (@SocratesDergi) March 1, 2025

15 червня 2025 року. Стокгольм, Швеція. 6,28 м

Народжений у Луїзіані, але душею – швед. Саме тут, у Стокгольмі, де він оселився після університету, Дюплантіс вирішив подарувати глядачам ще один момент щастя.

На легендарному BAUHAUS-galan, що проводиться з 1966 року, Мондо знову "злетів вище неба".

12 серпня 2025 року. Будапешт, Угорщина. 6,29 м

Меморіал Іштвана Дьюлая – одне з головних літніх шоу у світі легкої атлетики. І Дюплантіс знову у центрі уваги.

Ще один сантиметр угору – ще один крок до легендарності.

Nytt världsrekord 6.29

Armand Duplantis 🌟

Vilken idrottsman han är!https://t.co/kvMv6QiCiM pic.twitter.com/OhC0PrEKEv — Richard Herrey (@RichardHerrey) August 12, 2025

15 вересня 2025 року. Токіо, Японія. 6,30 м

Останній, станом на зараз, світовий рекорд. Рутинно, легко, впевнено. Інші учасники навіть не наблизилися.

Сергій Бубка встановив свій останній рекорд у 30 років. Арману – лише 26. Якщо він і далі триматиме темп у 2–3 рекорди на рік, то планка 6,40 м уже не здається фантастикою.

А поки що – просто насолоджуймося. Бо ми живемо в епоху, коли людина справді народжена літати.