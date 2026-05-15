Помер перший віцепрезидент ФЛАУ Віктор Грінюк

У четвер, 14 травня, пішов у засвіти перший віцепрезидент Федерації легкої атлетики України Віктор Грінюк.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Його життя обірвалось у 65 років. Він також був президентом ФЛА міста Київ і вів активно боротьбу за повернення манежа на Березняках легкоатлетам, за що йому дуже вдячні спортсмени, адже столичний манеж нині є єдиною спортивною спорудою, де взимку можуть відбуватися національні першості.

"Боротьба за манеж на Березняках та його повернення легкоатлетам, реконструкція, організація величезної кількості змагань як для дорослих, так і для дітей, як і максимум зусиль для того, щоб і під час війни забезпечити атлетам можливості для тренувань і змагань… Все це тісно асоціюється з іменем Віктора Грінюка. Він робив усе можливе, щоб організація змагань виходила на новий рівень", – йдеться в повідомленні.

Федерація легкої атлетики України висловила співчуття рідним і близьким померлого. Інформацію щодо прощання та вшанування пам'яті оприлюднять пізніше.

Нагадаємо, що напередодні також обірвалось життя українського хокеїста та флорболіста Юрія Орлова. Він загинув внаслідок ракетного обстрілу столиці.