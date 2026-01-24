Найкраща легкоатлетка 2025 року оголосила про вагітність

Титулована легкоатлетка Сідні Маклафлін-Леврон оголосила про вагітність та, ймовірно, пропустить наступний сезон.

Про це 26-річна американка повідомила у своїх соцмережах.

Спортсменка опублікувала фотографії з чоловіком та УЗД, на якому видно вагітність дівчини.

"Зробили людину з коханою людиною... Ми молились за тебе і Господь нам відповів. Ти – наше найбільше благословення", – написала Маклафлін-Леврон.

Таким чином, легкоатлетка, скоріш за все, пропустить весь сезон 2026 року.

Сідні Маклафлін-Леврон – чотириразова переможниця Олімпійських ігор (2020 та 2024) у естафетах 4х400 метрів та в бігу з з перешкодами на дистанції 400 м.

Також атлетка є п'ятиразовою чемпіонкою світу з бігу, зокрема два золота вона виграла у 2025 році, що допомогло їх стати найкращою легкоатлеткою сезону за версією World Athletics.

