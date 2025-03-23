Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

🥉 Магучіх здобула бронзу на ЧС-2025 з легкої атлетики в приміщенні

Руслан Травкін — 23 березня 2025, 06:53
🥉 Магучіх здобула бронзу на ЧС-2025 з легкої атлетики в приміщенні
Ярослава Магучіх
Getty images

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у китайському Нанкіні.

Українка показала результат 1 м 95 см.

Починалося все з 1 м 85 см. Ярослава цю висоту пропускала. Більшість претенденток здолали її з першого стрибка. Українка Катерина Табашник взяла планку з другої спроби.

1 м 89 см Табашник пройшла лише з третьої спроби. Магучіх не мала проблем і вирішила пропускати 1 м 92 см. На жаль, Катерина не змогла здолати цю висоту.

Підйом планки на 3 см не зупинив представницю України – взято з першої спроби. А от на 1 м 97 см почалися проблеми. На жаль, вона не змогла взяти. Головні конкурентки – австралійки Оліслагерс і Патерссон – стрибнули із запасом.

Українська легкоатлетка перенесла на 1 м 99 см. Знову невдало. І вирішальну спробу також не змогла подолати. Тому лише бронзова медаль.

Ймовірно, Ярослава не встигла відновитися від болі в п'яті, на яку жалілася після чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. Стрибки у висоту:

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1 м 97 см

2. Елеонора Паттерсон (Австралія) – 1 м 97

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1 м 95 см

...

9. Катерина Табашник (Україна) – 1 м 89 см

Зазначимо, що в 2022 році, коли подію приймав сербський Белград Магучіх стала чемпіонкою. У 2024 році в Глазго Магучіх стала другою, поступившись Ніколі Оліслагерс.

Нагадаємо, що два тижні тому вона втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук став п'ятим на ЧС-2025 у приміщенні.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Паттерсон Нікола Оліслагерс

Легка атлетика

Штучний інтелект оцінив ймовірність перемоги Магучіх на ЧС-2025 у приміщенні
ЧС-2025 у приміщенні. Лобан посіла 12 місце в п'ятиборстві, чемпіонкою стала фінка Ваннінен
ЧС-2025 у приміщенні. Чемпіон Європи Дорощук посів 5 місце у стрибках у висоту
Бронзовий призер Олімпіади з особистим рекордом став першим чемпіоном Нанкіна-2025
Лобан, Дорощук та Нікітін відкриють для України чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні

Останні новини