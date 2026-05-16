Американська 25-річна бігунка на етапі Діамантової ліги оновила світовий рекорд сезону

Американська бігунка Масаї Рассел на етапі Діамантової ліги у Шанхаї вдруге за цей місяць оновила найкращий результат сезону у світі на дистанції 100 метрів з бар'єрами.

25-річна спортсменка подолала 100 метрів за 12.25 секунди, що є ще й рекордом Діамантової ліги. Друге місце на змаганнях посіла багамська бігунка Девінн Чарльтон, вона відстала від першого місця на 13 сотих секунди, але побила національний рекорд Багамських островів.

Бронзову медаль забрала 29-річна нігерійка Олуватобілоба Амусан із результатом 12.41 секунди. Вона є чинною світовою рекордсменкою на дистанції 100 метрів з бар'єрами. У 2022 році вона пробігла цю дистанцію за 12.12 секунд.

Діамантова ліга. Шанхай. 100 метрів з бар'єрами

Масаї Рассел (США) – 12.25 секунди Девінн Чарльтон (Багамські Острови) – 12.38 секунди Тобі Амусан (Нігерія) – 12.41 секунди

Зауважимо, що Масаї Рассел є олімпійською чемпіонкою. На Олімпійських іграх-2024 у Парижі вона здобула "золото" у бігу на 100 метрів з бар'єрами.

Нагадаємо, напередодні легендарна американська бігунка Еллісон Фелікс оголосила про повернення у великий спорт у віці 42 років.