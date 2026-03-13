ЧС-2026 у приміщенні: розклад і склад збірної України

З 20 по 22 березня в польському Торуні відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні.

Змагання проводитимуться на стадіоні "Куявсько-Поморська арена Торунь".

Близько 1000 атлетів з понад 100 країн світу розіграють 27 комплектів медалей, по 13 – у чоловіків і жінок та 1 – у змішаній естафеті 4х400.

Україна буде представлена на першості 5-ма спортсменами: 2 – у жіночій програмі, 3 – у чоловіків.

Склад збірної України

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту); Юлія Левченко (стрибки у висоту); Олег Дорощук (стрибки у висоту); Олег Кукота (60 м з бар'єрами); Дмитро Багинський (60 м з бар'єрами).

Розклад чемпіонату світу 2026 року

20 березня

Ранкова сесія

11:05. Семиборство. 60 м. Чоловіки

11:20. 60 м. Чоловіки. Попередні забіги

11:53. Семиборство. Стрибки у довжину. Чоловіки

12:08. 400 м. Жінки. Попередні забіги

12:39. 🥇Стрибки у висоту. Жінки. Фінал

13:01. 400 м. Чоловіки. Попередні забіги

13:51. 800 м. Жінки. Попередні забіги

13:57. Семиборство. Штовхання ядра. Чоловіки

14:26. 800 м. Чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

19:10. 🥇Штовхання ядра. Жінки. Фінал

19:16. Семиборство. Стрибки у висоту. Чоловіки

19:22. 1500 м. Жінки. Попередні забіги

19:54. 1500 м. Чоловіки. Попередні забіги

20:35. 🥇Потрійний стрибок. Чоловіки. Фінал

20:42. 400 м. Жінки. Півфінали

21:16. 60 м. Чоловіки. Півфінали

21:44. 400 м. Чоловіки. Півфінали

22:22. 🥇60 м. Чоловіки. Фінал

21 березня

Ранкова сесія

11:05. Семиборство. 60 м з/б. Чоловіки

11:20. 60 м з/б. Чоловіки. Попередні забіги

12:05. 60 м. Жінки. Попередні забіги

12:10. Семиборство. Стрибки з жердиною. Чоловіки

13:00. 🥇Естафета 4х400 м. Мікст. Фінал

13:15. 🥇Стрибки у висоту. Чоловіки. Фінал

13:22. 800 м. Жінки. Півфінали

14:08. 800 м. Чоловіки. Півфінали

Вечірня сесія

19:25. 🥇Стрибки у висоту. Чоловіки. Фінал

19:34. 🥇400 м. Чоловіки. Фінал

19:52. 🥇 Семиборство. 1000 м. Чоловіки

20:04. 🥇3000 м. Жінки. Фінал

20:22. 🥇3000 м. Чоловіки. Фінал

20:38. 🥇Потрійний стрибок. Жінки. Фінал

20:48. 60 м з/б. Чоловіки. Півфінали

21:14. 60 м. Жінки. Півфінали

21:40. 🥇400 м. Жінки. Фінал

22:02. 🥇60 м з/б. Чоловіки. Фінал

22:20. 🥇60 м. Жінки. Фінал

22 березня

Ранкова сесія

11:05. П'ятиборство. 60 м з/б. Жінки

11:20. 🥇Стрибки у довжину. Жінки. Фінал

11:43. П'ятиборство. Стрибки у висоту. Жінки

11:48. Естафета 4х400 м. Чоловіки. Попередні забіги

12:30. 🥇Штовхання ядра. Жінки. Фінал

13:05. Естафета 4х400 м. Жінки. Попередні забіги

13:55. 60 м з/б. Жінки. Попередні забіги

14:21. П'ятиборство. Штовхання ядра. Жінки

Вечірня сесія

18:40. П'ятиборство. Стрибки у довжину. Жінки

18:55. 🥇Стрибки з жердиною. Жінки. Фінал

19:38. 🥇1500 м. Чоловіки. Фінал

19:52. 60 м з/б. Жінки. Півфінали

20:12. 🥇Стрибки у довжину. Чоловіки. Фінал

20:22. 🥇1500 м. Жінки. Фінал

20:38. 🥇800 м. Чоловіки. Фінал

20:53. 🥇800 м. Жінки. Фінал

21:03. 🥇П'ятиборство. 800 м. Жінки

21:13. 🥇60 м з/б. Жінки. Фінал

21:26. 🥇Естафета 4х400 м. Чоловіки. Фінал

21:47. 🥇Естафета 4х400 м. Жінки. Фінал

Де дивитися онлайн чемпіонат світу 2026 з легкої атлетики

В Україні першість транслюватимуть платформи Суспільного: телеканал Суспільне спорт, сайт і регіональні канали. Також трансляції наживо будуть доступні на телеканалах Євроспорт.

Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.