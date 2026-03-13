ЧС-2026 у приміщенні: розклад і склад збірної України
З 20 по 22 березня в польському Торуні відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні.
Змагання проводитимуться на стадіоні "Куявсько-Поморська арена Торунь".
Близько 1000 атлетів з понад 100 країн світу розіграють 27 комплектів медалей, по 13 – у чоловіків і жінок та 1 – у змішаній естафеті 4х400.
Україна буде представлена на першості 5-ма спортсменами: 2 – у жіночій програмі, 3 – у чоловіків.
Склад збірної України
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту);
- Юлія Левченко (стрибки у висоту);
- Олег Дорощук (стрибки у висоту);
- Олег Кукота (60 м з бар'єрами);
- Дмитро Багинський (60 м з бар'єрами).
Розклад чемпіонату світу 2026 року
20 березня
Ранкова сесія
11:05. Семиборство. 60 м. Чоловіки
11:20. 60 м. Чоловіки. Попередні забіги
11:53. Семиборство. Стрибки у довжину. Чоловіки
12:08. 400 м. Жінки. Попередні забіги
12:39. 🥇Стрибки у висоту. Жінки. Фінал
13:01. 400 м. Чоловіки. Попередні забіги
13:51. 800 м. Жінки. Попередні забіги
13:57. Семиборство. Штовхання ядра. Чоловіки
14:26. 800 м. Чоловіки. Попередні забіги
Вечірня сесія
19:10. 🥇Штовхання ядра. Жінки. Фінал
19:16. Семиборство. Стрибки у висоту. Чоловіки
19:22. 1500 м. Жінки. Попередні забіги
19:54. 1500 м. Чоловіки. Попередні забіги
20:35. 🥇Потрійний стрибок. Чоловіки. Фінал
20:42. 400 м. Жінки. Півфінали
21:16. 60 м. Чоловіки. Півфінали
21:44. 400 м. Чоловіки. Півфінали
22:22. 🥇60 м. Чоловіки. Фінал
21 березня
Ранкова сесія
11:05. Семиборство. 60 м з/б. Чоловіки
11:20. 60 м з/б. Чоловіки. Попередні забіги
12:05. 60 м. Жінки. Попередні забіги
12:10. Семиборство. Стрибки з жердиною. Чоловіки
13:00. 🥇Естафета 4х400 м. Мікст. Фінал
13:15. 🥇Стрибки у висоту. Чоловіки. Фінал
13:22. 800 м. Жінки. Півфінали
14:08. 800 м. Чоловіки. Півфінали
Вечірня сесія
19:25. 🥇Стрибки у висоту. Чоловіки. Фінал
19:34. 🥇400 м. Чоловіки. Фінал
19:52. 🥇 Семиборство. 1000 м. Чоловіки
20:04. 🥇3000 м. Жінки. Фінал
20:22. 🥇3000 м. Чоловіки. Фінал
20:38. 🥇Потрійний стрибок. Жінки. Фінал
20:48. 60 м з/б. Чоловіки. Півфінали
21:14. 60 м. Жінки. Півфінали
21:40. 🥇400 м. Жінки. Фінал
22:02. 🥇60 м з/б. Чоловіки. Фінал
22:20. 🥇60 м. Жінки. Фінал
22 березня
Ранкова сесія
11:05. П'ятиборство. 60 м з/б. Жінки
11:20. 🥇Стрибки у довжину. Жінки. Фінал
11:43. П'ятиборство. Стрибки у висоту. Жінки
11:48. Естафета 4х400 м. Чоловіки. Попередні забіги
12:30. 🥇Штовхання ядра. Жінки. Фінал
13:05. Естафета 4х400 м. Жінки. Попередні забіги
13:55. 60 м з/б. Жінки. Попередні забіги
14:21. П'ятиборство. Штовхання ядра. Жінки
Вечірня сесія
18:40. П'ятиборство. Стрибки у довжину. Жінки
18:55. 🥇Стрибки з жердиною. Жінки. Фінал
19:38. 🥇1500 м. Чоловіки. Фінал
19:52. 60 м з/б. Жінки. Півфінали
20:12. 🥇Стрибки у довжину. Чоловіки. Фінал
20:22. 🥇1500 м. Жінки. Фінал
20:38. 🥇800 м. Чоловіки. Фінал
20:53. 🥇800 м. Жінки. Фінал
21:03. 🥇П'ятиборство. 800 м. Жінки
21:13. 🥇60 м з/б. Жінки. Фінал
21:26. 🥇Естафета 4х400 м. Чоловіки. Фінал
21:47. 🥇Естафета 4х400 м. Жінки. Фінал
Де дивитися онлайн чемпіонат світу 2026 з легкої атлетики
В Україні першість транслюватимуть платформи Суспільного: телеканал Суспільне спорт, сайт і регіональні канали. Також трансляції наживо будуть доступні на телеканалах Євроспорт.
Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.