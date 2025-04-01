Батько дворазового олімпійського чемпіона пояснив, чому жорстко з ним поводився

Батько олімпійського чемпіона з бігу на 5000 метрів норвежця Якоба Інгебрігтсена, Г'єрт Інгебрігтсен, виступив у суді. Він є відповідачем у позові від власних дітей через жорстке поводження з ними.

Його слова наводить BBC.

"Я став батьком дуже рано, маючи величезну потребу захищати. Я став, можна сказати, тим, хто просто надмірно захищав дітей. Висвітлення відповідних інцидентів, пов’язаних із звинуваченнями, може створити враження, що мене негативно зображають по відношенню до моїх дітей. Але я безмежно люблю своїх дітей", – сказав він.

Також Г'єрт, який був їхнім тренером додав, що діти самі мали амбіції, тому йому доводилося зберігати дисципліну.

" Вимоги від дітей були районного, національного, європейського та світового рівня. Пізніше "тато" став "Ґ’єрт", а "Г’єрт" – "обвинуваченим", – додав фахівець.

Минулого тижня в суді було стверджено, що Г'єрт кілька разів вдарив Якоба після того, як той отримав негативну оцінку його поведінки зі школи, коли йому було вісім років.

Якоб також розповів, що в 2008 році батько вдарив його по обличчю за те, що він спізнився на змагання. Він згадав й інший випадок через рік, коли нібито Г'єрт вдарив його ногою в живіт після того, як той впав зі скутера.

24-річний Якоб минулого року публічно заявив, що його батько, під керівництвом якого він тренувався до 2022 року, жорстко себе поводив у бік спортсмена.

Це підтвердили старші брати 31-річний Філіп та 33-річний Хенрік, які також є олімпійськими спортсменами.

Якоб цього року завоював золото Олімпійських ігор 2024 з бігу на 5000 метрів, а на минулій Олімпіаді став чемпіоном у бігу на 1500 метрів. У Парижі в цій дисципліні він став лише четвертим. Минулого сезону Інгебрігтсен також встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги.

Нагадаємо, кілька днів тому Якоб Інгебрігтсен здобув перемогу у бігу на 3000 метрів на ЧС-2025 у приміщенні.