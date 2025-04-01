Батько дворазового олімпійського чемпіона пояснив, чому жорстко з ним поводився
Батько олімпійського чемпіона з бігу на 5000 метрів норвежця Якоба Інгебрігтсена, Г'єрт Інгебрігтсен, виступив у суді. Він є відповідачем у позові від власних дітей через жорстке поводження з ними.
Його слова наводить BBC.
"Я став батьком дуже рано, маючи величезну потребу захищати. Я став, можна сказати, тим, хто просто надмірно захищав дітей.
Висвітлення відповідних інцидентів, пов’язаних із звинуваченнями, може створити враження, що мене негативно зображають по відношенню до моїх дітей. Але я безмежно люблю своїх дітей", – сказав він.
Також Г'єрт, який був їхнім тренером додав, що діти самі мали амбіції, тому йому доводилося зберігати дисципліну.
"Вимоги від дітей були районного, національного, європейського та світового рівня. Пізніше "тато" став "Ґ’єрт", а "Г’єрт" – "обвинуваченим", – додав фахівець.
Минулого тижня в суді було стверджено, що Г'єрт кілька разів вдарив Якоба після того, як той отримав негативну оцінку його поведінки зі школи, коли йому було вісім років.
Якоб також розповів, що в 2008 році батько вдарив його по обличчю за те, що він спізнився на змагання. Він згадав й інший випадок через рік, коли нібито Г'єрт вдарив його ногою в живіт після того, як той впав зі скутера.
24-річний Якоб минулого року публічно заявив, що його батько, під керівництвом якого він тренувався до 2022 року, жорстко себе поводив у бік спортсмена.
Це підтвердили старші брати 31-річний Філіп та 33-річний Хенрік, які також є олімпійськими спортсменами.
Якоб цього року завоював золото Олімпійських ігор 2024 з бігу на 5000 метрів, а на минулій Олімпіаді став чемпіоном у бігу на 1500 метрів. У Парижі в цій дисципліні він став лише четвертим. Минулого сезону Інгебрігтсен також встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги.
Нагадаємо, кілька днів тому Якоб Інгебрігтсен здобув перемогу у бігу на 3000 метрів на ЧС-2025 у приміщенні.