Цуренко вольовою перемогою над Богдан відкрила рахунок у матчі Україна — Румунія

Леся Цуренко (42) обіграла Ану Богдан (64) у першому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Гра тривала 2 години 4 хвилини та завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 9 з 14 брейк-пойнтів.

A tale of 2 parts. Ana started the match great, taking a hard fought 1st set. But after that in the 2nd set Tsurenko raised her game and gave Ana a real fight. Ana wasnt able to match it and let the match get away from her. Lesia Tsurenko defeated Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0. pic.twitter.com/67ArhDYIcE