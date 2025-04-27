Світоліна – про перемогу над Рибакіною: Дуже задоволена рівнем своєї гри

Перша ракетка України Еліна Світоліна у флешінтерв'ю на корті після перемоги над казахстанкою Єленою Рибакіною у третьому колі турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді прокоментувала свій виступ.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

" Я дуже задоволена своєю грою. Це був непростий матч – завжди важко грати проти Єлени. Вона дуже незручна суперниця, потрібно добре рухатися і швидко реагувати на її потужні подачі. Тому я дуже рада, що змогла перемогти в двох сетах", – заявила Світоліна.

На питання, чи задоволена спортсменка рівнем своєї нинішньої гри, Еліна відповіла ствердно.

" Дуже задоволена, чесно кажучи. Мені нема на що скаржитися – у мене було кілька відмінних матчів. І, звичайно, виступати добре на такому великому турнірі, як тут, в Мадриді, для мене дуже важливо. Просто намагаюся продовжувати працювати і рухатися вперед".

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла казахстанку Єлену Рибакіну в двох сетах і вийшла в 1/8 фіналу "тисячника" в Мадриді.