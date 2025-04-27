Шахтар – Динамо: відео голів матчу УПЛ

Донецький Шахтар приймає київське Динамо у межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Рахунок у грі був відкритий на 6-й хвилині гри з пенальті, яке впевнено реалізував бразилець Кевін.

На 20-й хвилині гри Егіналду подвоїв перевагу Шахтаря. Бразилець добив м'яч, який Нещерет відбив після удару від Матвієнка.

Динамо підійшло до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 3 бали та Шахтар – на 10.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Раніше думками перед матчем поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.