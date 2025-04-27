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Шахтар – Динамо: відео голів матчу УПЛ

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 19:05
Шахтар – Динамо: відео голів матчу УПЛ
ФК Шахтар

Донецький Шахтар приймає київське Динамо у межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Рахунок у грі був відкритий на 6-й хвилині гри з пенальті, яке впевнено реалізував бразилець Кевін.

На 20-й хвилині гри Егіналду подвоїв перевагу Шахтаря. Бразилець добив м'яч, який Нещерет відбив після удару від Матвієнка.

Динамо підійшло до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 3 бали та Шахтар – на 10.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Раніше думками перед матчем поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

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