Я хотів і вимагав бій: перша реакція Дюбуа на реванш з Усиком
Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився емоціями від наступного поєдинку проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він задоволений, що вдалося досягти угоду про реванш.
Слова британського боксера цитує The Ring.
"Це бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика.
Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня.
Я хочу подякувати своєму промоутеру Френку за те, що зробив це можливим для мене", – сказав Дюбуа.
Нагадаємо, команди боксерів підтвердили, що бій Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня на стадіоні "Вемблі".
Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.