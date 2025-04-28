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Я хотів і вимагав бій: перша реакція Дюбуа на реванш з Усиком

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 00:43
Я хотів і вимагав бій: перша реакція Дюбуа на реванш з Усиком
Даніель Дюбуа
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Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився емоціями від наступного поєдинку проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він задоволений, що вдалося досягти угоду про реванш.

Слова британського боксера цитує The Ring.

"Це бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика.

Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня.

Я хочу подякувати своєму промоутеру Френку за те, що зробив це можливим для мене", – сказав Дюбуа.

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Нагадаємо, команди боксерів підтвердили, що бій Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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