Я хотів і вимагав бій: перша реакція Дюбуа на реванш з Усиком

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився емоціями від наступного поєдинку проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він задоволений, що вдалося досягти угоду про реванш.

Слова британського боксера цитує The Ring.

"Це бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика.

Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня.

Я хочу подякувати своєму промоутеру Френку за те, що зробив це можливим для мене", – сказав Дюбуа.