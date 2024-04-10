Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

12-13 квітня на кортах Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" пройде відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між тенісними збірними України та Румунії. Ці ґрунтові майданчики стануть для наших дівчат "домашніми", адже формально саме українська команда приймає румунок. Покриття – зелена глина, на якій у поточному сезоні вже зіграні перші турніри, зокрема в Чарльстоні.

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Розберімося, що це за турнір та наскільки великими є шанси нашої команди пробитися в фінальний груповий раунд змагань, який відбудеться у листопаді 2024 року в іспанській Севільї.

Формат фінальної частини Billie Jean King Cup 2024

У листопаді 2023-го зусиллями Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської українська збірна перемогла Нідерланди, відправивши голландок до зонального турніру Першої світової групи. Наша ж команда потрапила до елітного кваліфікаційного раунду.

В межах останнього 16 збірних розіграють вісім путівок до фінального групового турніру. Методом жеребкуванням ці 16 учасників розділені на 8 пар, переможець кожної з яких і проходить далі.

Всього у великому фіналі буде сформовано чотири групи по три команди, тобто передбачається участь 12 збірних. До восьми згаданих додаються ще чотири:

Канада як переможець 2023 року;

Італія як учасник фінального поєдинку 2023;

Іспанія як країна-господарка цьогорічного фінального турніру;

Чехія, що отримала wild card від організаторів.

До півфіналів вийде чотири переможці груп, які й розіграють за олімпійським принципом головний трофей.

Хто представлятиме Україну у Флориді

У грудні 2023 року українська федерація тенісу під керівництвом Сергія Лагура підписала угоду з Фондом Еліни Світоліної про передачу йому управління жіночою тенісною збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг. Отже, в організації, що має ім'я першої ракетки України, було декілька місяців на підготовку до очікуваного матчу.

Саме представники Фонду Світоліної обрали Racquet Park у північній Флориді для проведення "домашнього" протистояння з Румунією. Еліна повністю схвалила цей вибір і висловила сподівання, що українські дівчата дійсно відчують домашню атмосферу і справжню підтримку у Фернандіна-Біч. Раніше було оголошено, що 100% доходу від цієї події буде спрямовано до Фонду Світоліної та Програми ACE Bush Outreach Program, які спеціалізуються на розвитку дитячого тенісу.

Нова керівна організація в середині березня оголосила склад нашої збірної:

Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);

Леся Цуренко (42);

Юлія Стародубцева (138);

Людмила Кіченок (18 в парі);

Надія Кіченок (42 в парі).

Зустріч складається з чотирьох одиночних поєдинків і одного парного. Основні номери, очевидно, Світоліна і Цуренко, що виступлять в "одиночці". Стародубцева – запасна, а сестри Кіченок представлять нашу країну в парі. Капітан – знаний український фахівець Михайло Філіма.

Шанси наших дівчат

За рейтинговими показниками українська команда виглядає більш переконливо. Водночас необхідно зазначити й доволі невпевнений старт ґрунтового сезону в наших фавориток.

Лідерка нашої команди завершувала хардовий відтинок сезону на явному спаді. Ґрунтовий турнір у Чарльстоні мав показати, чи готова Еліна Світоліна до виступів на повільних покриттях. У першому поєдинку вона продемонструвала високий клас, упевнено перегравши австралійку Дар'ю Севілл (6:2, 6:4). Однак вже у другому матчі наша тенісистка поступилася бельгійці Елізе Мернтенс (4:6, 1:6).

З одного боку, ця поразка не стала показовою, адже українці довелося через перенесення зіграти дві гри за один день. З іншого – Еліні явно не вистачило функціональної підготовки для швидкого відновлення. Занепокоєння викликає пов'язка на правому гомілкостопі, з якою Світоліна виходила на корти Чарльстона.

Плюс, пару місяців тому спортсменку турбували болі у спині. Невідомо, з якими проблемами приїде Світоліна на командні змагання у Флориді.

Другий номер поточного складу нашої команди – Леся Цуренко – і поготів не має помітних здобутків в останні місяці. Досвідчена спортсменка нерідко видає непогані стартові поєдинки на хардових турнірах, але найчастіше поступається вже в другому колі.

Виступ же на глині в Чарльстоні був провальним. У першому ж поєдинку Леся поступилася австралійці Астрі Шармі. При цьому матч був абсолютно однобоким, а в другому сеті українка навіть отримала "бублик" (4:6, 0:6). Відтак поєдинків за участю Цуренко будемо очікувати із серйозним занепокоєнням.

Юлія Стародубцева встигла відвідати вже два ґрунтових змагання, але, на жаль, теж виступила невдало. І в мексиканському Сан-Луїс-Потосі, і в колумбійській Боготі україка поступилася в перших матчах. Проте суперниці в Юлії були далеко не аутсайдерками. В Мексиці – британка Франческа Джонс, хоча й посідає у рейтингу лише 277 позицію, але дійшла до фіналу цього челенджера. А в Колумбії українка поступилася італійці Сарі Еррані (101), віддавши другий сет лише на тай-брейку.

Найбільшу впевненість вселяє наш дует сестер Кіченок. У Чарльстоні в парному розряді вони дійшли до фіналу. Водночас Людмила і Надія грають разом не надто часто. Тому важко судити, в якій формі й наскільки зіграними вони будуть 13 квітня. Проте успіх у Чарльстоні саме на зеленій глині все ж таки надихає українських вболівальників.

Хто в нас у суперницях?

Важливою новиною, що дійсно має вплив на результат майбутнього протистояння, стала звістка про те, що зі змагання знялася Сімона Халеп. Лідерка румунського тенісу тільки відбула дискваліфікацію за допінг і виступ на командному рівні мав стати одним із ключових етапів повернення. Однак гра на Маямі-2024 показала, що Сімона поки не готова виступати на найвищому рівні – відразу проявилися проблеми зі здоров'ям.

Поки в анонсованому складі румунської команди залишаються:

Ана Богдан (64);

Жаклін Крістіан (75);

Анка Тодоні (191);

Мара Гає (1062).

Ана Богдан проводить відверто невдалий сезон, маючи негативне співвідношення перемог і поразок. Єдиний успіх – вихід на домашньому турнірі в Клуж-Напоці до фіналу.

25-річна Жаклін Крістіан на нещодавньому турнірі в Чарльстоні вибила зі змагань одразу трьох американок – Сакію Вікері (133), Медісон Кіз (20), Емму Наварро (21). У чвертьфіналі румунка поступилася росіянці Дар'ї Касаткіній (11), яка зрештою дійшла до фіналу. При цьому в грі проти явної фаворитки Жаклін вирвала на тай-брейку перший сет. Отже, два матчі проти цієї дівчини будуть надзвичайно складними для наших лідерок.

Юна Анка Алексія Тодоні встигла за останні три тижні провести сім матчів на ґрунтовому покритті. При цьому п'ять поєдинків стали для неї переможними. Однією з жертв 19-річного дарування стала і наша Катаріна Завацька, яка у кваліфікації Сан-Луїс-Потосі була сіяна під першим номером. Отже, другий ешелон румунської збірної теж виглядає потенційно небезпечним.

Про 18-річну Мару Гає важко сказати щось певне, але вочевидь вона планується як одна з учасниць парного розряду. У 2023 році стала переможницею парного US Open у віковій категорії "Junior".

Де дивитися

Матчеву зустріч транслюватиме Setanta Sports Ukraine безплатно на своєму YouTube-каналі та на телеканалі Setanta Sports+. Початок – 20:00 за київським часом в обидва ігрових дні (12 та 13 квітня).

Прогноз

На папері наша команда виглядає більш потужно, особливо після відмови Сімони Халеп. При цьому в рейтингу збірних ми посідаємо лише 18 рядок, тоді як румунки знаходяться на 12 позиції. Здавалося б, можна очікувати впевнену перемогу Світоліної та компанії.

Однак останні виступи наших лідерок, проблеми зі здоров'ям і не надто впевнена гра на зеленій глині породжують і певні сумніви. Особливо на фоні непоганого старту ґрунтового сезону в Крістіан і Тодоні. Тож можемо стверджувати, що наших дівчат очікує надзвичайно складне протистояння.

Позитивним моментом є впевнений виступ у Чарльстоні сестер Кіченок у парі. На український дует можна покладати реальні переможні сподівання. Тому, очікуючи карколомну інтригу, поставимо на перемогу нашої збірної з підсумковим рахунком 3:2. Дуже хочеться побачити вирішальний поєдинок у парному розряді, де Людмила з Надією принесуть нашій команді вихід до групового фіналу. Погодьтеся, що такий сценарій був би найемоційнішим і найпривабливішим для українських вболівальників.

Андрій Зуєв, Чемпіон

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