Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

З'явився трейлер реваншу Усик – Дюбуа

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 00:16
З'явився трейлер реваншу Усик – Дюбуа
Олександр Усик – Даніель Дюбуа
facebook.com/Alexanderusyk

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Команди боксерів оприлюднили офіційний трейлер поєдинку.

"На кону все на "Вемблі". Даніель Дюбуа прагне стати першим британським абсолютним чемпіоном у надважкій вазі цього століття у грандіозному реванші з Олександром Усиком", – підписана публікація.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

Олександр Усик

Усик – Дюбуа 2: Олександр поділився очікуваннями від реваншу
Команда Усика оголосила дату реваншу з Дюбуа
Обговорили потенційний поєдинок: Усик і Паркер зустрілися на турнірі з кулачних боїв в Італії
Ти нічого не тямиш у боксі: Клімас різко відреагував на інформацію про нову дату реваншу Усик – Дюбуа
Інсайдер назвав нову дату бою Усик – Дюбуа

Останні новини