З'явився трейлер реваншу Усик – Дюбуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Команди боксерів оприлюднили офіційний трейлер поєдинку.

" На кону все на "Вемблі". Даніель Дюбуа прагне стати першим британським абсолютним чемпіоном у надважкій вазі цього століття у грандіозному реванші з Олександром Усиком", – підписана публікація.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.