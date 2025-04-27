Шахтар б'ється за честь, Динамо – за легке закінчення сезону: анонс Класичного

Давно Шахтар не підходив до "класичного" у настільки безпорадному становищі. Десять очок відставання від лідера за п'ять турів до кінця – давайте будемо реалістами, Динамо, навіть якщо й програє сьогодні, не розгубить таке відставання. Окрім матчу з вічним суперником, у киян матчі з Поліссям, Інгульцем, Чорноморцем, Колосом – і три матчі з цих чотирьох вони якось виграють.

Можна навіть повірити, що Динамо упустить титул – але це лише підкреслює, в наскільки безпорадному становищі перебуває Шахтар. На киян піддавлює Олександрія, яка може бути незадоволена суддівством у матчі з Рухом, але яка навіть так відстає від лідера лише на три очки. Так, у Динамо матч у запасі – але цей матч із Шахтарем.

З іншого боку, Олександрія випереджає Шахтар аж на 7 очок – знову-таки з матчем гранда в запасі, але цей матч знову-таки називається "класичне". Виходить, що "гірники" можуть зіграти проти Динамо внічию, навіть добре виглядати чисто за грою, але при цьому вже на 99% програти місце в топ-2. Олександрія, якщо що, свої матчі з Динамо та Шахтарем вже зіграла – можливості якось поліпшити становище в очній зустрічі з "вискочкою" гранди вже не мають. У неї після виїздів до Карпат і Полісся (безумовно, дуже важкими матчами) залишилися Верес у 29-му турі та Чорноморець у 30-му – а ці команди, по-перше, просто не дуже сильні, а по-друге, можуть на той момент не мати жодної мотивації.

Загалом, для Шахтаря нічия рівносильна поразці – і Динамо не може цього не розуміти. Суперник має йти вперед великими силами, для багатьох лідерів київського клубу комфортна гра другим номером – тож можна очікувати, що київський клуб обере контратакувальну модель.

Поточна форма

У Динамо вже шість перемог поспіль, із 14 забитими м'ячами – і, що особливо дивно, лише одним пропущеним. Бражко, звичайно, з Буковиною привіз смішно, але головне одкровення від Шовковського цього року – у тому, що оборона його команди перестала нагадувати посміховисько. Одного м'яча часто вистачає для перемоги, але Динамо ним і не обмежується: став часто забивати Ярмоленко, на захист титулу найкращого бомбардира йде Ванат.

Шахтар має п'ять перемог в останніх шести матчах. Теж, здавалося б, круто, але: 1) з такою формою суперників один-єдиний програш Колосу перекреслив якщо не все, то дуже багато; 2) Олександрія та Полісся в Кубку обіграли тільки в овертаймі, ледь-ледь.

До речі – на мій погляд, важливіші за всі фактори, пов'язані з подіями місячної і ще більшої давнини, фактор дуже різної кількості сил, які суперники витратили в півфіналі Кубка.

З 11 гравців, які вийшли у Динамо стартовому складі на попередній матч чемпіонату (3:0 з Оболонню), лише один розпочав з перших хвилин матч проти Буковини. Це, як не дивно, головний ветеран: Ярмоленко, можливо, зручніше грати всі матчі в основі, коли він на піку форми. Інші 10 людей представляли запас – і, чесно кажучи, перший тайм і провели так, що навряд чи заслужили більшу довіру. Шахтар же проти Полісся на його полі виставив усіх найсильніших – і ще й бився ними 120 хвилин.

Кадри вирішують все

Великим бустом, як мінімум, до впевненості Шахтаря на матч може вважатися повернення Дмитра Різника. До Кирила Фесюна немає великих претензій, але він сам зараз відновлюється від травми – саме тому з Поліссям на лавці сидів Твардовський.

Друга людина, на яку не може розраховувати Пушич – Юхим Конопля. І це велика проблема саме проти топ-суперника: Юхим найкраще з усіх правих захисників Шахтаря відпрацьовує в обороні. Вінісіус Тобіас забагато біжить вперед... А ще після Полісся за індивідуальною програмою тренувався Георгій Судаков – який, звичайно, у такому матчі дуже потрібний Шахтарю.

Кадрова ситуація Динамо безхмарна, як квітневе небо: жодного травмованого, жодного дискваліфікованого. Втім, карток і в Шахтарі ніхто не перебрав.

Статистика знає все

Шахтар може здобути 390-ту перемогу на своєму полі або зазнати 40-ї домашньої поразки в УПЛ.

Безпрограшна серія Динамо триває в Чемпіонаті 27 матчів: 21 перемога та 6 нічиїх.

Безнічийна серія Шахтаря триває 5 ігор: 4 перемоги та поразка.

Динамо не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 441-ї хвилини.

Шахтар при Маріно Пушичу може забити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Динамо при Олександру Шовковському може здобути 50-ту перемогу на топ-рівні.

Гольова серія Андрія Ярмоленка (Динамо) триває 3 гри – 3 голи.

45-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат, 35-й – Олександр Караваєв, 25-й – Микола Шапаренко, 15-й – Назар Волошин (усі – Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар).