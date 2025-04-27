Мілан здолав Венецію, Дженоа Малиновського поступилась Комо у Серії А
У неділю, 27 квітня, відбулися матчі 34 туру італійської Серії А.
Мілан на виїзді обіграв Венецію. Голи на рахунку Крістіана Пулішича та Саньтьяго Хіменеса. "Россонері" залишилися на 9-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату з 54 очками в активі – відставання від зони єврокубків складає 5 балів.
Дженоа на виїзді мінімально поступилась Комо. Український півзахисник "орлів" Руслан Малиновський не потрапив у заявку команди на гру через травму. Він вже пропустив матчі проти Верони та Лаціо.
Чемпіонат Італії – Серія А
34 тур, 27 квітня
Венеція – Мілан 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 5 Пулишич, 0:2 - 90+6 Хіменес
Комо – Дженоа 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 59 Стрефецца
Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:
16:00 Інтер – Рома
16:00 Фіорентина – Емполі
19:00 Ювентус – Монца
21:45 Аталанта – Лечче
21:45 Наполі – Торіно
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