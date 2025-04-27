Мілан здолав Венецію, Дженоа Малиновського поступилась Комо у Серії А

У неділю, 27 квітня, відбулися матчі 34 туру італійської Серії А.

Мілан на виїзді обіграв Венецію. Голи на рахунку Крістіана Пулішича та Саньтьяго Хіменеса. "Россонері" залишилися на 9-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату з 54 очками в активі – відставання від зони єврокубків складає 5 балів.

Дженоа на виїзді мінімально поступилась Комо. Український півзахисник "орлів" Руслан Малиновський не потрапив у заявку команди на гру через травму. Він вже пропустив матчі проти Верони та Лаціо.

Чемпіонат Італії – Серія А

34 тур, 27 квітня

Венеція – Мілан 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Пулишич, 0:2 - 90+6 Хіменес

Комо – Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 59 Стрефецца

Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:

16:00 Інтер – Рома

16:00 Фіорентина – Емполі

19:00 Ювентус – Монца

21:45 Аталанта – Лечче

21:45 Наполі – Торіно

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