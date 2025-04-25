Шахтар – Динамо Київ: текстова онлайн-трансляція

У межах 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 відбудеться українське класичне, в якому донецький Шахтар прийматиме київське Динамо.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу – 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн головного матчу туру в цій публікації.

Динамо підходить до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 6 очок та Шахтар – на 10.

"Гірники" в попередньому турі сенсаційно програли Колосу з Ковалівки, а Динамо без проблем розібралося з Оболонню в київському дербі.