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07.04.2024 07:40 906

Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 16:30 112 0
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Жіночі збірні України та Румунії з тенісу проведуть матчеву зустріч у відборі на Кубок Біллі Джин Кінг.

Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться 12 і 13 квітня на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії. Початок – о 20:00 за київським часом в обидва ігрових дні.

Плеєр із трансляцією

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);
  • Леся Цуренко (42);
  • Юлія Стародубцева (138);
  • Людмила Кіченок (18 в парі);
  • Надія Кіченок (42 в парі).

Склад збірної Румунії

  • Ана Богдан (64);
  • Жаклін Крістіан (75);
  • Анка Тодоні (191);
  • Мара Гає (1062).

Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Billie Jean King Cup 2024

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