Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Жіночі збірні України та Румунії з тенісу проведуть матчеву зустріч у відборі на Кубок Біллі Джин Кінг.

Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться 12 і 13 квітня на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії. Початок – о 20:00 за київським часом в обидва ігрових дні.

Плеєр із трансляцією

Склад збірної України

Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);

Леся Цуренко (42);

Юлія Стародубцева (138);

Людмила Кіченок (18 в парі);

Надія Кіченок (42 в парі).

Склад збірної Румунії

Ана Богдан (64);

Жаклін Крістіан (75);

Анка Тодоні (191);

Мара Гає (1062).

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