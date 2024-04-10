Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Жіночі збірні України та Румунії з тенісу проведуть матчеву зустріч у відборі на Кубок Біллі Джин Кінг.
Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться 12 і 13 квітня на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.
Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії. Початок – о 20:00 за київським часом в обидва ігрових дні.
Плеєр із трансляцією
Склад збірної України
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Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);
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Леся Цуренко (42);
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Юлія Стародубцева (138);
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Людмила Кіченок (18 в парі);
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Надія Кіченок (42 в парі).
Склад збірної Румунії
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Ана Богдан (64);
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Жаклін Крістіан (75);
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Анка Тодоні (191);
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Мара Гає (1062).
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