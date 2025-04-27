Усик – Дюбуа 2: Олександр поділився очікуваннями від реваншу

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО), який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, поділився очікуваннями від реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Слова Усика цитує Ringmagazine.

"Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Данієлю, що приглядав за моїм поясом IBF – тепер я збираюся його повернути", – сказав Усик.

Нагадаємо, команди боксерів підтвердили, що бій Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.