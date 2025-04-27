Разом із братом встановив історичне досягнення: Алекс Маркес виграв Гран-прі Іспанії MotoGP
Сьогодні, 27 квітня, відбувся п'ятий етап MotoGP-2025 Гран-прі Іспанії.
Переможцем став гонщик команди BK8 Gresini Racing Алекс Маркес.
Його брат і напарник по команді Марк Маркес втратив управління на третьому колі та вибув із боротьби. Падіння коштувало йому першу позицію в чемпіонаті, оскільки він поступився лідерством братові з різницею в одне очко.
Другим фінішував володаря поулу Фабіо Куартараро (Monster Energy Yamaha). Третім став Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team).
MotoGP. Результати гран-прі Катару
- Алекс Маркес BK8 Gresini Racing MotoGP
- Фабіо Куартараро Monster Energy Yamaha MotoGP Team
- Франческо Баньяя Ducati Lenovo Team
- Маверік Віньялес Red Bull KTM Tech3
- Фабіо Ді ДжаннантоніоPertamina Enduro VR46 Racing Team
- Бред Біндер Red Bull KTM Factory Racing
- Педро Акоста Red Bull KTM Factory Racing
- Ай Огура Trackhouse MotoGP Team
- Енеа Бастіаніні Red Bull KTM Tech3
- Лука Маріні Honda HRC Castrol
Алекс і Марк стали першими братами в історії MotoGP, які записали на свій рахунок перемоги на Гран-прі.
Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.
Нагадаємо, на попередньому етапі, який проходив у Катарі, завершився перемогою Марка Маркеса.