Разом із братом встановив історичне досягнення: Алекс Маркес виграв Гран-прі Іспанії MotoGP

Сьогодні, 27 квітня, відбувся п'ятий етап MotoGP-2025 Гран-прі Іспанії.

Переможцем став гонщик команди BK8 Gresini Racing Алекс Маркес.

Його брат і напарник по команді Марк Маркес втратив управління на третьому колі та вибув із боротьби. Падіння коштувало йому першу позицію в чемпіонаті, оскільки він поступився лідерством братові з різницею в одне очко.

Другим фінішував володаря поулу Фабіо Куартараро (Monster Energy Yamaha). Третім став Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team).

MotoGP. Результати гран-прі Катару

Алекс Маркес BK8 Gresini Racing MotoGP Фабіо Куартараро Monster Energy Yamaha MotoGP Team Франческо Баньяя Ducati Lenovo Team Маверік Віньялес Red Bull KTM Tech3 Фабіо Ді ДжаннантоніоPertamina Enduro VR46 Racing Team Бред Біндер Red Bull KTM Factory Racing Педро Акоста Red Bull KTM Factory Racing Ай Огура Trackhouse MotoGP Team Енеа Бастіаніні Red Bull KTM Tech3 Лука Маріні Honda HRC Castrol

Алекс і Марк стали першими братами в історії MotoGP, які записали на свій рахунок перемоги на Гран-прі.

Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.

Нагадаємо, на попередньому етапі, який проходив у Катарі, завершився перемогою Марка Маркеса.