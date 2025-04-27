Син Суркіса влаштував масову бійку після матчу юнацьких команд Динамо та Шахтаря

Юнацьке протистояння Динамо та Шахтаря вийшло далеко за межі звичайного футбольного дербі.

Все вирішив єдиний м'яч: наприкінці першого тайму Богдан Редушко у стрибку замкнув чудову передачу Максима Кремчаніна, подарувавши киянам важливу перемогу. Однак справжні пристрасті розгорілися не тільки на полі, а й за його межами.

Наприкінці матчу команди не стримали емоцій: сутичка спалахнула прямо на полі й переросла у масову бійку після фінального свистка. Апогеєм скандалу стало вилучення одразу трьох гравців, серед яких опинився і син відомого футбольного функціонера Григорія Суркіса.

В'ячеслав вирішив відсвяткувати звитягу над принциповим суперником, пробігши повз лаву запашних "гірників" і показавши провокативний жест.

Попри шалену боротьбу, Динамо зберегло лідерство у турнірній таблиці першості U-19, випереджаючи Шахтар уже на 4 очки.

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Нагадаємо, що вже сьогодні, 27 квітня, дорослі склади Динамо та Шахтаря зійдуться у надважливому дербі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

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