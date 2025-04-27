Знову еталонна подача: Костюк у фірмовій манері познущалася з росіянки на турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк відзначилася черговим шаленим хайлайтом під час турніру в Мадриді. Цого разу постраждала росіянка.

Костюк виконала подачу на "нейтральну" Вероніку Кудермєтову із шаленою траєкторією пострілу.

Українка ввела м'яч у гру нетрадиційний ударом, спантеличивши росіянку, яка навіть не ворухнулася, щоб відбити подачу.

Нагадаємо, Вероніка Кудермєтова виступає проти того, щоб росіяни виступали під нейтральним прапором.

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Не так давно фанатка Путіна потрапила в гучний скандал через логотип російської компанії Татнафта, яка постачає паливо окупантам на фронт, під час турніру Ролан Гаррос,

Що стосується Костюк, напередодні українка перемогла Емму Радукану в матчі другого кола в Мадриді.