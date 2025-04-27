Кинув у суддю пляшку: зірка Реала "збожеволів" на останніх хвилинах гри з Барселоною
Антоніо Рюдігер
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У матчі Барселона – Реал було багато скандальних моментів, але найбільше відзначився захисник "бланкос" Антоніо Рюдігер.
Німецький бек був замінений на 111-й хвилині, а через кілька миттєвостей він "вибухнув" уже на лаві.
Антоніо не погодився із рішенням арбітра зафіксувати фол на Еріку Гарсії, кинувши в суддю пляшку з водою.
За це Рюдігер був покараний червоною карткою. Досвідчений захисник почав кидатися на суддю. Футболіста Реала тримали його одноклубники.
Нагадаємо, матч завершився перемогою Барселони в овертаймі.