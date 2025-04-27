Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кинув у суддю пляшку: зірка Реала "збожеволів" на останніх хвилинах гри з Барселоною

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 02:31
Кинув у суддю пляшку: зірка Реала збожеволів на останніх хвилинах гри з Барселоною
Антоніо Рюдігер
x.com/realmadrid/status/1916215040971059247

У матчі Барселона – Реал було багато скандальних моментів, але найбільше відзначився захисник "бланкос" Антоніо Рюдігер.

Німецький бек був замінений на 111-й хвилині, а через кілька миттєвостей він "вибухнув" уже на лаві.

Антоніо не погодився із рішенням арбітра зафіксувати фол на Еріку Гарсії, кинувши в суддю пляшку з водою.

За це Рюдігер був покараний червоною карткою. Досвідчений захисник почав кидатися на суддю. Футболіста Реала тримали його одноклубники.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Барселони в овертаймі

Барселона Кубок Іспанії Реал Мадрид Рюдігер

Реал Мадрид

Барселона в овертаймі здолала Реал у фіналі Кубку Іспанії
Майбутнє вже наступило: людина на величезному дроні доставила кубок Іспанії на стадіон
Барселона – Реал Мадрид 3:2. Як це було
Вінісіус, помри: фанати Барселони запустили провокативну кричалку перед матчем із Реалом
Лунін та Мбаппе – у запасі Реала на фінальний матч Кубку Іспанії з Барселоною

Останні новини