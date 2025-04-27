Кинув у суддю пляшку: зірка Реала "збожеволів" на останніх хвилинах гри з Барселоною

У матчі Барселона – Реал було багато скандальних моментів, але найбільше відзначився захисник "бланкос" Антоніо Рюдігер.

Німецький бек був замінений на 111-й хвилині, а через кілька миттєвостей він "вибухнув" уже на лаві.

Антоніо не погодився із рішенням арбітра зафіксувати фол на Еріку Гарсії, кинувши в суддю пляшку з водою.

За це Рюдігер був покараний червоною карткою. Досвідчений захисник почав кидатися на суддю. Футболіста Реала тримали його одноклубники.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Барселони в овертаймі.