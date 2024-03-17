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Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса

Чинний чемпіон Australian Open зазнав першої поразки в сезоні.
Сьогодні 04:44 172 0
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
#Алькарас, #Індіан-Веллс, #Яннік Сіннер

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) переміг італійця Янніка Сіннера (3) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 1:6, 6:3, 6:2. Алькарас не виконав жодної подачі навиліт (1 в суперника), допустив 2 подвійні помилки (2 в суперника) й реалізував 3 з 6 брейк-пойнтів (2 з 4 у суперника).

Поєдинок довелося переривати вже після 3-го гейму через дощ, пауза тривала понад 3 години. Головним гайлайтом на цей часовий проміжок для користувачів інтернету став момент, коли Сіннер вирішив потримати парасольку замість бол-ґьорл, зав'язавши з нею милу розмову.

Після розгрому в першій партії, у другій (за рахунку 3:1 на користь Алькараса) глядачі побачили, можливо, найкращий розіграш турніру, результатом якого стало неймовірне зароблене очко Янніком.

На початку 3 сету Сіннер відчув біль у нозі, а невдовзі додалося ще й пошкодження руки внаслідок падіння під час іще одного видовищного розіграшу. 

Мікротравма мала негативний вплив на подальший рівень гри італійця. 

BNP Paribas Open - ATP 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
1/2 фіналу, 17 березня

 Карлос Алькарас (Іспанія) - Яннік Сіннер (Італія) 1:6, 6:3, 6:2

Відтак Карлос повів у статистиці очних зустрічей із Янніком - 5:4, завдавши чинному чемпіону Australian Open першої поразки в сезоні та перервавши 19-матчеву (до уваги не беруться виставкові ігри) переможну серію Сіннера. Востаннє досі 22-річний уродженець Сан-Кандідо програвав ще 19 листопада 2023-го Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.

Цікаво, що торік Алькарас також здолав Сіннера в півфіналі Індіан-Веллса (7:6(4), 6:3), після чого виграв турнір, у вирішальному матчі розгромивши росіянина Данііла Мєдвєдєва (6:3, 6:2). Саме з Мєдвєдєвим (4) Карлос може зустрітись і у фіналі поточного змагання, якщо представник терористичної країни переможе американця Томмі Пола (17).

Раніше на цьогорічному "п'ятому мейджорі" 20-річний іспанець пройшов італійця Маттео Арнальді (40) - 6:7(5), 6:0, 6:1, канадійця Фелікса Оже Альяссіма (31) - 6:2, 6:3, угорця Фабіана Марожана (58) - 6:3, 6:3, а також німця Александра Звєрєва (6) - 6:3, 6:1. Останню гру, до речі, призупиняли через незвичну причину - вторгнення бджіл.

Нагадаємо, напередодні в півфіналі жіночої сітки з турніру вибула українка Марта Костюк (32), яка не змогла створити сенсацію в поєдинку з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

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