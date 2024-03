Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) переміг італійця Янніка Сіннера (3) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 1:6, 6:3, 6:2. Алькарас не виконав жодної подачі навиліт (1 в суперника), допустив 2 подвійні помилки (2 в суперника) й реалізував 3 з 6 брейк-пойнтів (2 з 4 у суперника).

Поєдинок довелося переривати вже після 3-го гейму через дощ, пауза тривала понад 3 години. Головним гайлайтом на цей часовий проміжок для користувачів інтернету став момент, коли Сіннер вирішив потримати парасольку замість бол-ґьорл, зав'язавши з нею милу розмову.

