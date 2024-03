Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса

Новак Джокович (1) несподівано програв Луці Нарді (123) у матчі третього кола турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії ATP 1000.

Гра тривала 2 години 22 хвилини й завершилась із рахунком 6:4, 3:6, 6:3 на користь 20-річного тенісиста з Італії.

Джокович виконав 4 подачі навиліт (6 у суперника), припустився 1 подвійної помилки (7 у суперника) та використав 2 з 4 брейк-пойнтів (3/11 у суперника).

Hard to put this one in words 😊



One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB