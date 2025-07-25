Усик весело проводить час із донькою в Іспанії: фанати оцінили стрибок боксера в басейн

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, поділився з підписниками теплим сімейним моментом з Іспанії.

На опублікованому в соцмережах відео боксер разом зі своєю старшою донькою Єлизаветою з розгону стрибає в басейн.

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Веселий ролик знято у Марбельї, де зараз перебуває родина Усика. Після епічного стрибка фанати миттєво звернули увагу на техніку пірнання доньки чемпіона – багато хто відзначив, що саме Єлизавета занурилася у воду "чистіше", ніж зірковий батько.

У коментарях фоловери жартують, що Усикові варто підтягнути техніку стрибків, адже донька вже випереджає його у стилі.

Нагадаємо, минулого тижня Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше дружина Олександра поділилася кадрами з відпочинку в Іспанії.