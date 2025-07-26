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Барселона отримала вайлдкард: визначилися учасники клубного чемпіонату світу

Руслан Травкін — 26 липня 2025, 01:39
Барселона отримала вайлдкард: визначилися учасники клубного чемпіонату світу
facebook.com/FCBHandbol

Затверджено склад учасників клубного чемпіонату світу. За титул зійдуться 9 команд із різних континентів світу. Змагання відбудуться в Єгипті з 27 по 3 жовтня.

Список учасників повідомила пресслужба ЄГФ.

Список учасників: Замалек (Єгипет) – господар турніру, Веспрем (Угорщина) – діючий переможець, Шарджа (ОАЕ) – від Азії, Аль-Ахлі (Єгипет) – від Африки, Магдебург (Німеччина) – від Європи, Таубате (Бразилія) – від Південної Америки, Іглз (США) – від Північної Америки та Карибського басейну, Сідней (Австралія) – від Океанії.

Спеціальне запрошення (вайлдкард) отримала іспанська Барселона.

Це вже буде 17-й за рахунком клубний чемпіонат світу. У попередні роки турнір називався Суперглобус.

Жеребкування відбудеться 21 серпня в місті Нью-Аламейн, Єгипет.

  • Кошик 1: Магдебург, Веспрем, Барселона
  • Кошик 2: Аль-Ахлі, Земалек, Шарджа
  • Кошик 3: Теубате, Іглз, Сідней

Зазначимо, що за попередні 16 розіграшів лише в 2002 році перемогу здобув катарський Аль-Садд. В усіх інших випадках переможцем був представник Європи. Найбільше титулів здобула Барселона – 5. Тричі переможцем ставав Магдебург, Сьюдад Реал та Фюксе Берлін - двічі. Катабрія, Атлетико Мадрид і Веспрем вигравали трофей один раз.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України з гандболу Ігор Турченко посилив віцечемпіона Франції Нант.

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