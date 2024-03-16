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Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки

Сьогодні 15:00 Андрій Зуєв 246 0
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки
#Ангеліна Калініна, #Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Індіан-Веллс – найпрестижніший турнір у проміжку між Australian Open і Roland Garros. Не дивно, що ця подія отримує максимум уваги серед тенісних спеціалістів і вболівальників на початку кожної весни. У цьому році українським шанувальникам особливо цікаво було спостерігати за жіночою сіткою, адже в ній були представлені одразу п'ять наших дівчат.

Підбиймо короткі підсумки виступу українок на каліфорнійських кортах. Від кого ми чекали більшого, а хто навпаки - виправдав і навіть перевершив наші вболівальницькі сподівання.

Несправджені очікування

Найбільшим розчаруванням, мабуть, стало зняття з турніру Даяни Ястремської, яка провела лише 4 гейми проти британки Емми Радукану. Гострий біль у животі не дав Даяні завершити поєдинок. Хвороба нашої спортсменки стала також причиною зняття з парного розряду українського тандему Ястремська-Калініна.

Остання, до речі, також не виправдала сподівань. Ангеліна в першому ж поєдинку на турнірі поступилася 25-річній італійці Лучії Брондзетті, яку достатньо легко обіграла на початку лютого на харді в Абу-Дабі. Зважаючи на попередній очний результат, ми очікували побачити Калініну в третьому раунді Indian Wells 2024.

Нарешті, віднесемо до невдач і виступ нашої основної зірки – Еліни Світоліної. Як виявилось, її кривдниця, 22-річна американка Емма Наварро, підійшла до поточного турніру в чудовій формі. Чого варта лише її перемога над другою ракеткою світу, білорускою Аріною Сабаленко.

Але в другому сеті матчу Світоліна – Наварро здавалося, що українська тенісистка знайшла свою гру і показала дійсну різницю в класі. На жаль, завершення вирішальної третьої партії підтвердило давню істину про те, що вдома і стіни допомагають. Настирлива американка дотиснула Еліну, вдало використовуючи поєднання гарної фізичної форми й підтримки місцевої публіки.

Виправдані надії

На своєму достатньо високому рівні виступила досвідчена Леся Цуренко. Єдина з українок, хто починав турнір з першого кола, вона легко здолала американку Лів Ховде, яка у світовому рейтингу посідає місце в кінці третьої сотні. Ця перемога не була показовою.

Натомість відмітимо ту конкуренцію, яку Леся склала в наступному поєдинку вже загаданій Наварро. Вигравши перший сет, українка на рівних протистояла американці й у двох наступних, у яких поступилася з однаковим рахунком 5:7. Це здавалося невдачею, але подальші виступи Емми показали, в якій чудовій формі вона підійшла до цьогорічного Індіан-Веллса.

Перевершені сподівання

Нарешті, зауважимо черговий успіх нашої юної зірки, що сходить, Марти Костюк. Цього року їй вистачило фізичних зусиль на два поспіль престижних американських хардових турніри – Сан-Дієго та Індіан-Веллс. Нагадаємо, в першому українка поступилася лише у фіналі, а в другому – програла лідеру світового рейтингу в півфінальному протистоянні.

Особливу подяку українські вболівальники висловлюють Марті за вибиття двох російських Анастасій: Павлюченкової і Потапової. Останню Костюк довела до сліз, вигравши в потужному стилі 9 стартових геймів поспіль. Щоправда, варто згадати про величезну кількість невимушених помилок самої Потапової.

Протистояння з Павлюченковою очікувалось особливо, зважаючи на недавню цитату Костюк.

А от у наступному матчі черга помилятися дійшла вже до Марти. Аж занадто невпевнено вона виглядала на фоні потужної Іги Швьонтек. В українки зовсім пропала перша подача, а м'ячі в багатьох обмінах летіли далеко за межі корту. Останній матч став певним розчаруванням, але прохід до півфіналу турніру категорії WTA 1000 став для Марти особистим рекордом, з чим її безумовно треба привітати.

Окремо відмітимо плідну співпрацю Костюк із польською тренеркою Сандрою Заневською. Протягом усіх поєдинків остання вдало керувала емоційним настроєм молодої та запальної Марти. Здавалося, вистачає декількох слів чи жестів, щоб спрямувати нестримну психологічну енергію українки у творче русло. Сподіватимемося, що й надалі польська спеціалістка допоможе Марті суттєво прогресувати як у плані техніки, так і на ментальному рівні гри.

Короткий підсумок

Приємно спостерігати за турніром, у якому бере участь така кількість сильних вітчизняних спортсменок. Хтось трохи розчарував українських уболівальників, хтось, навпаки, перевершив очікування. Головне – на великих тенісних турнірах ми реально можемо сподіватися на успіхи когось із наших дівчат. Це потужний імпульс для популяризації тенісу в країні та справжнє натхнення для юного покоління спортсменів.

Що очікуємо найближчим часом

Наступною значущою подією буде протистояння української збірної румункам 12-13 квітня у кваліфікаційному матчі Кубку Біллі Джин Кінг. Нашу команду очолить Еліна Світоліна, разом із якою виступлять Леся Цуренко, Юлія Стародубцева, Надія та Людмила Кіченок. Українські шанувальники мають право сподіватися на успіх нашої збірної проти Халеп і компанії. Матч пройде на кортах американського міста Фернандіна-Біч у Флориді.

Фото: ESPN Tenis (X) і AFP

Андрій Зуєв, Чемпіон

Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати

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