Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл

Поєдинок 1/4 фіналу турніру ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі між Карлосом Алькарасом (2) та Александром Звєрєвим (6) був призупинений через нашестя бджіл.

На початку третього гейму першої партії комахи оточили іспанського тенісиста і суддю Мохамеда Лаяні, а також обліпили камеру-павук на центральному корті змагань.

The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!! 🐝#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB