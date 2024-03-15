Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 1/4 фіналу турніру ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі між Карлосом Алькарасом (2) та Александром Звєрєвим (6) був призупинений через нашестя бджіл.

На початку третього гейму першої партії комахи оточили іспанського тенісиста і суддю Мохамеда Лаяні, а також обліпили камеру-павук на центральному корті змагань.

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Тож гра була перервана в першому сеті за рахунку 1:1 на подачі Алькараса, а суперники повернулись на корт після паузи, що тривала близько півтори години. Проблему усунули з допомогою професійного бджоляра.

Нагадаємо, головною сенсацією чоловічої сітки турніру став виліт Новака Джоковича (1) в третьому колі від 20-річного італійського "лакілузера".

Також слід зазначити, що напередодні у чвертьфіналі жіночої частини BNP Paribas Open українка Марта Костюк (32) упевнено здолала росіянку Анастасію Потапову (33) та пробилась до свого першого півфіналу в кар'єрі на турнірах такої престижної категорії. Наступною суперницею 21-річної киянки стала перша ракетка світу Іґа Швьонтек.

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