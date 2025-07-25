Поєдинку ексчемпіонів бути: Вайлдер підтвердив, що проведе бій проти Джошуа

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) підтвердив, що проведе бій проти іншого колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає Seconds Out.

"Абсолютно точно бій з Джошуа відбудеться. Ми все ще в процесі, все ще активні, і збираємося зустрітися один з одним", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, напередодні Деонтей здобув перемогу над Тіреллом Герндоном. Американець зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки.

Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокаутував фіна Роберта Хеленіуса.

Після бою Вайлдер заявив про готовність зустрітися з Джошуа у 2026 році. Нещодавно промоутер Джошуа Едді Гірн обговорив з менеджером Деонтея Шеллі Фінкелем потенційний бій.