Лунін потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед

На українського голкіпера Реала Андрія Луніна з'явився черговий претендент.

Про це повідомляє TEAMTalk.

За інформацією видання, Лунін знаходиться на олівці головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. "Червоні дияволи" спробують підписати воротаря, якщо не вдасться запросити Еміліано Мартінеса з Астон Вілли.

Зазначається, що Мартінес має більш вигідніші пропозиції у фінансовому плані від клубів Саудівської Аравії, тому англійці можуть уже невдовзі активізувати перемовини з Реалом.

Раніше повідомлялося, що сам Лунін, попри декілька конкретних пропозицій щодо продовження кар'єри та навіть гарантії місця в основному складі потенційної команди, ухвалив рішення залишитись в Реалі.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.