Через місяць після дня народження: олімпійська чемпіонка оголосила, що у неї діагностували рак

Олімпійська чемпіонка Еліс Лігтлі Ріо-2016 з велоспорту (кейринг) Еліс Лігтлі має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 31-річної ексспортсменки діагностували рак молочної залози.

Про це повідомляє Ad.nl.

"Наше життя перевернулося з ніг на голову. Те, що почалося як моя щорічна перевірка, швидко перетворилося на серію аналізів: спочатку МРТ, потім УЗД, біопсія і, нарешті, ПЕТ-сканування. Це були дні, сповнені напруги та очікування, постійної надії, що, можливо, все буде не так погано.

Діагноз тепер ясний: у мене рак молочної залози. Це агресивна форма, і метастази були виявлені у п’яти лімфатичних вузлах у лівій пахві. Гарна новина: на щастя, ПЕТ-сканування не виявило віддалених метастазів", – зізналася Еліс.