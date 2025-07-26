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Через місяць після дня народження: олімпійська чемпіонка оголосила, що у неї діагностували рак

Руслан Травкін — 26 липня 2025, 02:07
Через місяць після дня народження: олімпійська чемпіонка оголосила, що у неї діагностували рак
Еліс Лігтлі
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Олімпійська чемпіонка Еліс Лігтлі Ріо-2016 з велоспорту (кейринг) Еліс Лігтлі має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 31-річної ексспортсменки діагностували рак молочної залози.

Про це повідомляє Ad.nl.

"Наше життя перевернулося з ніг на голову. Те, що почалося як моя щорічна перевірка, швидко перетворилося на серію аналізів: спочатку МРТ, потім УЗД, біопсія і, нарешті, ПЕТ-сканування. Це були дні, сповнені напруги та очікування, постійної надії, що, можливо, все буде не так погано.

Діагноз тепер ясний: у мене рак молочної залози. Це агресивна форма, і метастази були виявлені у п’яти лімфатичних вузлах у лівій пахві. Гарна новина: на щастя, ПЕТ-сканування не виявило віддалених метастазів", – зізналася Еліс.

Лігтлі чекає інтенсивна програма лікування. Наступні місяці будуть складатися з хіміотерапії, потім операції та опромінення.

28 червня вона святкувала своє 31-річчя. Лігтлі, окрім перемоги на Іграх, має майже 10 медалей на чемпіонатах Європи U-23.

У 2018 році нідерландка раптово оголосила про завершення кар'єри. Як причину такого рішення вона назвала відсутність мотивації.

Нагадаємо, нещодавно зірковій норвезькій гандболістці Каміллі Геррем також діагностували рак молочної залози.

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