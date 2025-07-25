Грали проти дуже якісного суперника, – Сульшер оцінив поразку від Шахтаря в Лізі Європи

Головний тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Шахтаря в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба турецького колективу.

"Хочу сказати, що ми грали проти дуже якісного, сильного суперника. Усі чотири голи ми могли попередити – треба краще грати в обороні. Але я дійсно задоволеним тим настроєм, який продемонстрували гравці.

Нам треба навчатись на своїх помилках. Буде дуже складно, але і як тренер, і як гравець я відігрував відставання у два голи. Думаю, у другому матчі ми першими заб'ємо гол та візьмемо ситуацію під свій контроль", – розповів Сульшер.

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

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Раніше підсумки поєдинку підбив вінгер "гірників" Аліссон.