У нього є шанс перемогти: легендарний Льюїс назвав наступного суперника Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс вважає, що тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) має стати наступним суперником абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Леннокс також вважає, що в Паркера є шанси перемогти українського боксера.

" Джозеф Паркер зараз має найкращі шанси. Я думаю, що вони ігнорували Джозефа. Йому потрібен цей наступний бій, тож виведіть його на ринг. Паркер чекав свого шансу і я не знаю, чому він його досі не отримав. Я думаю, що він повинен бути наступним суперником Усика", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі.

Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.