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Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса

Перші програні сети стали й останніми для українки на турнірі.
Сьогодні 02:19 190 0
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) програла польці Ізі Швьонтек (1) у півфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка виконала 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки й не заробила жодного брейк-пойнта.

Ця зустріч стала другою очною між суперницями. У попередній, на Відкритому чемпіонаті Франції-2021, теж сильнішою була Швьонтек - 6:3, 6:4.

Відтак Костюк слідом за першим у кар'єрі виходом до півфіналу "тисячника" (турніру категорії WTA 1000) не змогла оформити дебютний вихід до фіналу. 21-річна киянка стала третьою українкою, якій вдалось увійти до четвірки найсильніших на змаганні подібної категорії (після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної). Крім того, з нового тижня Марта підніметься на 26-те місце світового рейтингу, що буде її особистим рекордом.

Натомість перша ракетка світу Швьонтек пройшла до свого вже 10-го фіналу на "тисячниках" і є першою тенісисткою, яка зіграє у 10 вирішальних матчах на таких турнірах до того, як їй виповниться 23 роки. За титул в Індіан-Веллсі (потенційний 2-й тут для Іги) 17 березня уродженка Варшави побореться з переможницею пари Коко Гофф (3) - Марія Саккарі (9). Ця звитяга може стати для Швьонтек 2-ю в нинішньому сезоні, після лютневого тріумфу в Досі, Катар.

    BNP Paribas Open - WTA 1000
    Індіан-Веллс, США 
    Хард. Призовий фонд - $9,258,080
    1/2 фіналу, 16 березня

     Іга Швьонтек (Польща) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1

    Нагадаємо, Костюк на поточному турнірі стартувала з 2-го кола й на своєму шляху здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5

    Швьонтек, зі свого боку, пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2, а також данку Каролін Возняцкі (204) - 6:4, 1:0 (відмова).

    Цікаво, що і Костюк, і Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 до півфіналу не віддали суперницям жодної партії та здобули по одній технічній перемозі.

    Також слід додати, що на початку березня Марта зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27). 

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