Подобається змагатися з молодими хлопцями: О'Салліван назвав свою мету на новий сезон

Зірковий Ронні О'Салліван бажає повернутися на вершину світового рейтингу. Його мотивує можливість грати проти більш молодших суперників.

Про це семиразовий чемпіон світу зі снукеру сказав у коментарі для TNTSports.

"Мені подобається мати можливість змагатися з цими молодими хлопцями, які дуже, дуже хороші. Я почуваюся благословенним. Я дуже наполегливо працюю, щоб стати королем снукеру, але є багато, багато дуже, дуже хороших гравців, таких як Чжао Сіньтун. Він є чинним чемпіоном світу. Чжао – фантастичний гравець", – заявив Ронні.

"Ракета" 5 разів вигравав Shanghai Masters. Цьогорічний турнір триватиме з 28 по 3 серпня.

За перемогу будуть боротися 16 найкращих гравців світового рейтингу, а також чотири китайські гравці з найвищим рейтингом та чотири гравці з wild card, що складають сітку з 24 гравців.

Першим суперником Ронні буде переможець пари Баррі Хокінсом – Ву Іцзе.

Нагадаємо, раніше О'Салліван також розкрив свій план, чим займеться після відходу зі снукера.