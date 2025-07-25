Без відмов: стало відомо, яке рішення прийняли у Великій Британії стосовно Динамо

Після більше ніж трьох тижнів очікування делегація київського Динамо отримали рішення від Великої Британії стосовно запиту чемпіона України на візи. Ще 27 червня у візовому центрі в Києві делегація проходила біометрію (фотографуватися та здавати відбитки пальців). І тільки зараз від Урядової цифрової служби (Government Digital service) його Величності прийшла відповідь, що запит буде задоволений в повній мірі, всі 44 особи (команда, тренерский та адміністративний штаб) отримають дворічні британські мультивізи. Лишилося тільки вирішити суто технічне питання – передати у візовий центр паспорти для вклейки віз, для чого особиста присутність команди не потрібна.

Нагадаємо, що першим суперником киян у кваліфікації Ліги чемпіоні була команда Хамрун Спартанс (Мальта) и поки мова про матчі з британськими командами не йде. Тож когось ініціатива Динамо оформити команді британські візи може здивувати. Але насправді рішення виглядає своєчасним та логічним. Оформлення британських віз по часу в середньому займає 3-4 тижні. Якщо ж подавати на "пріоріті", (термінове оформлення, розгляд до 5 робочих днів), то потрібно доплачувати за цей додатковий сервіс по 650 євро за кожну подачу.

Читайте також : Відео Фото Виїхали на невимушених помилках суперника: як Динамо почало похід у Лігу чемпіонів

Тож Динамо, яке має амбіційні плани на цей сезон, вирішило підстрахуватися і спокійно оформити команді британські візи, щоб унеможливити появу форс-мажорів і паралельно зекономити гроші.

Нагадаємо, що останній раз у Великий Британії Динамо грало в серпні 2024 року, коли в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів приємно здивувало своїх фанів, обігравши на Хемпден Парк Глазго Рейнджерс 2:0.

Цікаво, що шлях в єврокубках кияни також розпочали з матчів на території Великої Британії. В дебютному єврокубковому матчі, який відбувся 12 вересня 1965 року в рамках 1/16 Кубку Кубків в місті Колрейн (Північна Ірландія), Динамо розгромило місцевий Шоуграундс 6:1. Дублем в тому матчі відмітився Андрій Біба, якому 10 серпня виповниться 88 років. Символічно, що Біба, який забив перший гол Динамо в єврокубках і досі відвідує всі домашні матчі команди та має контракт з клубом. Пожиттєвий контракт з Динамо Андрію Андрійовичу на його 70-річний ювілей подарував президент клубу Ігор Суркіс.

Максим Розенко, Чемпіон